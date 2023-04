Sabaudia, uomo di 31 anni ucciso con due colpi di fucile al volto Gli spari sono avvenuti verso le ore 18 di oggi, giovedì 13 aprile 2023: un uomo è morto dopo aver ricevuto due colpi di fucile in volto. Indagano i carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 13 aprile 2023 a Borgo San Donato, una frazione di Sabaudia, in provincia di Latina: un uomo è stato ucciso con due colpi di fucile che lo hanno raggiunto al volto.

L'omicidio si sarebbe verificato nella località Strada del Villaggio, fra Sabaudia e Latina, ad una decina di chilometri dal Lago di Caprolace e a meno di quattro dal centro della Zona Industriale di Borgo San Donato. Secondo quanto riportato dall'edizione pontina de il Messaggero, il corpo sarebbe stato rinvenuto all'interno di un vivaio.

L'allarme e l'arrivo dei carabinieri

La chiamata è arrivata al 112, numero unico di emergenza nue, poco dopo le 17.30. A mettersi in contatto con le forze dell'ordine un testimone che ha segnalato di aver sentito due colpi di arma da fuoco nella zona rurale di Borgo San Donato.

Sul posto, non appena allertati, sono immediatamente arrivati i carabinieri del comando provinciale di Latina insieme ai soccorritori del personale sanitario del 118. I militari, una volta raggiunto il vivaio, in breve tempo hanno scoperto il corpo di un uomo, un 31enne di nazionalità italiana. Gli operatori del personale sanitario non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime informazioni, il 31enne sarebbe stato ucciso con due colpi di fucile che lo avrebbero raggiunto alla testa: i carabinieri hanno subito provveduto ad aprire le indagini per omicidio al fine di risalire ai responsabili di quanto accaduto.

Oltre ad esaminare il luogo in cui è stato trovato il corpo senza vita del 31enne, i militari stanno provvedendo ad ascoltare eventuali testimoni che si trovavano nelle vicinanze al momento degli spari.

Articolo in aggiornamento