Lariano, scontro fra due camion: un ferito grave, interviene l’elisoccorso Il camion ha sbandato e, ribaltandosi, si è schiantato contro il secondo: grave uno dei due conducenti, trasportato con l’eliambulanza al pronto soccorso a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 17 aprile, fra Lariano e Giulianello: nella zona di confine fra la provincia di Roma e quella di Latina, due camion si sono scontrati lungo la via di Cori. L'impatto fra i due mezzi pesanti è stato violentissimo. Uno dei due conducenti è rimasto intrappolato nelle lamiere del mezzo, mentre l'altro è stato sbalzato fuori dall'abitacolo: durante i soccorsi, oltre all'ambulanza e ai vigili del fuoco per liberare uno dei camionisti dalle lamiere, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati, sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco, intervenuti per tirare fuori dalle lamiere uno dei due camionisti. Una volta liberato è stato affidato alle cure degli operatori del personale sanitario del 118 arrivati con l'elisoccorso, a bordo del quale è stato trasportato nel pronto soccorso di un ospedale di Roma. Fortunatamente, come riporta Castelli Notizie.it, non sarebbe in pericolo di vita. L'altro conducente, invece, è stato sbalzato fuori dal tir: non appena compreso quanto stava accadendo, ha avuto la prontezza di lanciarsi fuori dall'abitacolo ed è riuscito a mettersi in salvo.

La dinamica dell'incidente

Insieme ai soccorsi, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale per effettuare i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due tir avrebbe sbandato e, ribaltandosi, si sarebbe schiantato contro il secondo, che stava procedendo nella corsia opposta. Con i militari, presenti sul luogo dell'incidente anche gli agenti della Polizia Locale di Lariano che sono intervenuti per gestire la viabilità della zona: a causa dei mezzi pesanti sulla strada, si sono formate lunghe file in entrambe le direzioni.