Lago di Martignano, una donna è morta mentre faceva il bagno Una donna è morta nel Lago di Martignano il 3 luglio.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna è morta nel Lago di Martignano all'altezza di Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. I tragici fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 3 luglio tra le 14.30 e le 15. Sul posto il personale sanitario del 118 e i carabinieri. Sono ancora pochissime le informazioni trapelate di quanto accaduto e sono ancora in aggiornamento, ma pare che in quel tratto di spiaggia in cui stava facendo il bagno non ci siano assistenti bagnanti. A tirarla fuori dall'acqua sarebbero state alcune persone, che erano presenti in spiaggia. Non è chiaro ancora cosa sia accaduto, se si sia sentita male. Non c'è stato nulla da fare purtroppo per salvarle la vita.

Oggi trovato il cadavere di Angelo, il 19enne scomparso nel Lago di Bracciano

Oggi dopo quattro giorni di ricerche i soccorritori hanno ritrovato il corpo senza vita di Angelo Seeruttun, il diciannovenne scomparso nel Lago di Bracciano, anche lui all'altezza di Anguillara Sabazia. Il cadavere era a 300 metri di distanza dalla riva. Il giovane era finito sott'acqua il 29 giugno scorso dopo un tuffo mentre era sul pedalò in compagnia della famiglia. Inizialmente chi era insieme a lui pensava che fosse uno scherzo, poi non l'hanno più visto riemergere e hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, così sono scattate le ricerche, che sono terminate con il drammatico esito.

Stasera alcuni cittadini di Anguillara si sono dati appuntamento alle ore 19 accanto al Bar Paradiso, prima della ‘Curva del Pizzo', per un momento di ritrovo in suo ricordo durante il quale accenderanno delle candele in segno di affetto e di vicinanza al dolore della famiglia. Non sempre i laghi e in particolare in questo caso il Lago di Bracciano restituiscono i corpi delle persone che annegano, è stato così, almeno finora, del giovane turista scomparso tre anni fa, il cui cadavere non è stato mai più ritrovato.