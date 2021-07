Sono trascorsi dieci giorni dalla scomparsa di Samuel Boujadi, il turista olandese di ventidue anni disperso nel Lago di Bracciano in provincia di Roma. Stamattina, martedì 6 luglio, sono iniziate le ricerche con il robot, uno strumento che scandaglia il fondale, che consente un sopralluogo più accurato, perché riesce ad arrivare dove l'essere umano non può spingersi e in grado di operare ad importanti profondità. Si cerca in prossimità del Lungolago di Polline, tra i Comuni di Anguillara Sabazia e Trevignano Romano, ma nelle prossime ore le ricerche potrebbero estendersi anche in altri punti del bacino lacustre, tra insenature, canneti e punti nascosti dove potrebbe essere rimasto impigliato il corpo di Samuel, dopo essere stato trascinato via dalla corrente. In acqua sono al lavoro i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma e i carabinieri della Comapagnia di Bracciano, condotti dal capitano Simone Pietro Anelli. I sommozzatori operano con il gommone, mentre i militari sono a bordo della motonave. Nei primi giorni a cercare Samuel sono state impegate le risorse umane, soccorritori che sono entrati in acqua e hanno battuto la zona anche via terra, con il supporto del personale sanitario nella speranza, purtroppo sfumata nel corso delle ore successive, di ritrovarlo vivo.

in foto: Le ricerche di stamattina, sommozzatori e carabinieri

Samuel scomparso dopo un bagno nel Lago di Bracciano

Le ricerche per la scomparsa di Samuel sono scattate nella tarda mattinata di venerdì scorso 25 giugno. Secondo le informazioni apprese il ragazzo era in vacanza in Italia per qualche giorno in compagnia di un amico e stava trascorrendo delle giornate spensierate alloggiando in una tenda in una meravigliosa località immersa nella natura alle porte di Roma. In spiaggia ha approfittato di un bagno per rinfrescarsi, ma non è più riemerso e il compagno dopo averlo chiamato più volte ha dato l'allarme, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine: l'ipotesi è che sia finito sotto alla superficie a seguito di una congestione o di un malore improvviso. Al momento il suo corpo non è stato ancora ritrovato. I Comuni rivieraschi, in particolare Anguillara, sono tappezzati delle sue foto su alberi e muri, l'appello è rivolto a chiunque lo abbia visto di contattare le forze dell'ordine.