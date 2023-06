Disperso 19enne nel lago di Bracciano: sul pedalò con la famiglia, si tuffa e scompare nell’acqua Ricerche in corso nel lago di Bracciano, dov’è scomparso un ragazzo di 19 anni. Si è tuffato dal pedalò ed è scomparso nell’acqua.

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 19 anni si è tuffato dal pedalò ed è scomparso tra le acque del lago di Bracciano. Stando a quanto si apprende, è accaduto intorno alle 17 di oggi, giovedì 29 giugno, sul litorale di Anguillara Sabazia. Il giovane si trovava insieme ai familiari a circa 100 metri dalla riva.

Alla ricerca stanno partecipando diverse imbarcazioni, una motovedetta dei carabinieri, una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco e un elicottero. Ma per il momento, non c'è alcuna traccia del 19enne.

Riporta l'agenzia AdnKronos che la sorella del giovane, ascoltata dai soccorritori, ha dichiarato che il ragazzo si è tuffato dal pedalò e dopo pochi istanti è sparito nell'acqua. All'inizio, ha detto la testimone, sembrava stesse facendo finta di annegare, per scherzo. E invece non è più riemerso dall'acqua. I familiari hanno cercato il ragazzo, ma senza successo e a quel punto hanno chiamato aiuto rivolgendosi alle persone presenti sulla riva del lago. Le ricerche, come detto, sono ancora in corso.