L’aeroporto di Fiumicino palcoscenico dell’inclusività: al Terminal 1 in scena attori con disabilità psichiche Al Terminal 1 gli attori dell’associazione Teatro Patologico si sono esibiti in una delle scene più memorabili di Medea, la tragedia di Euripide.

A cura di Enrico Tata

Tra i passeggeri dell'area di imbarco A del Terminal 1 dell'Aeroporto di Fiumicino, dieci attori del Teatro Patologico si sono esibiti interpretando una delle scene più significative della Medea di Euripide. Un'esibizione che è nata dalla collaborazione tra Aerporti di Roma e l'associazione Teatro Patologico Onlus, una compagnia teatrale composta da attori e attrici con disabilità psichiche, che per la prima volta si sono esibiti in un aeroporto.

Al terminal ha preso così vita una delle scene più memorabili della tragedia greca, e cioè quando Giasone confessa a Medea che sposerà Glauce, la figlia di Creonte, scatenando così l’ira e l’atroce vendetta dell’amata. Lo spettacolo teatrale ha coinvolto attori professionisti e attori diversamente abili che, accompagnati al pianoforte dal Maestro Francesco Santalucia, hanno recitato in greco antico questo frammento della tragedia “Medea” di Euripide, riadattato dal direttore artistico e fondatore della Compagnia Stabile del Teatro Patologico, Dario D’Ambrosi.

"La performance della Medea si è rivelata molto più di uno spettacolo teatrale: è stata una dimostrazione tangibile del potere dell'arte di abbattere barriere e creare, invece, collegamenti tra le persone, amalgamando l'energia pulsante e frenetica dell'aeroporto con la bellezza intima della performance e modificando al tempo stesso l’idea del viaggio. In questa nuova narrazione, ogni individuo, indipendentemente dalla propria abilità, può sentirsi parte di una storia in cui l'inclusione viene messa in scena, con l’aeroporto come palcoscenico. Ancora una volta il Leonardo da Vinci diventa uno spazio di approfondimento, riflessione e inclusività, in linea con la nostra strategia di cultura e sostenibilità", ha commentato il Presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata.