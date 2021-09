La stella NBA Lebron James visita Ponza e la splendida Chiaia di Luna: “Beautiful!” Tra le tappe scelte dalla stella dell’NBA Lebron James per le sue vacanze italiane c’è il promontorio dell’Argentario in Toscana, il golfo di Napoli con le splendide Capri e Ischia, ma anche l’isola di Ponza con le sue spiagge e le sue scogliere. In particolare il campione dei Los Angeles Lakers ha postato una story su Instagram con un video che ritrae Chiaia di Luna, la spiaggia più famosa dell’isola pontina.

A cura di Enrico Tata

Una crociera da sogno a bordo di un lussuoso yacht nel mar Tirreno. Tra le tappe scelte dalla stella dell'NBA Lebron James per le sue vacanze italiane c'è il promontorio dell'Argentario in Toscana, il golfo di Napoli con le splendide Capri e Ischia, ma anche l'isola di Ponza con le sue spiagge e le sue scogliere. In particolare il campione dei Los Angeles Lakers ha postato una story su Instagram con un video che ritrae Chiaia di Luna, la spiaggia più famosa dell'isola pontina. "Beautiful", il commento con cui la star del basket ha commentato il video. Il giocatore dei Lakers si è imbarcato sul lussuoso yacht, 50 metri di lunghezza, dal porto Turistico di Castellammare di Stabia e ha visitato molte delle isole italiane nel mar Tirreno.

Chiaia di Luna, come ricordato, è la spiaggia più bella e più famosa di tutto l'arcipelago pontino. Essa è lunga circa 500 metri ed è sovrastata da un grande costone di roccia bianca a forma di mezzaluna, che sembra per l'appunto un paesaggio lunare.

Lebron James, uno dei giocatori di basket più forti di sempre

Lebron James è uno dei giocatori di basket più forti di tutti i tempi. Per delineare il suo valore bastano alcuni numeri: è il terzo migliore marcatore della storia dell'NBA nelle stagioni regolari e il miglior marcatore di tutti i tempi nei play off e il secondo di sempre nelle Finals. È il giocatore di basket che detiene il maggior numero di vittorie nei play off Nba. Ha anche il record di recuperi e di rimbalzi difensivi. Insomma, un monumento del basket statunitense che ha scelto (come già nel 2018) di trascorrere le sue vacanze estive, in attesa di cominciare la stagione, nel nostro Paese.