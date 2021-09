Capri, LeBron James in vacanza su un superyacht di lusso di 50 metri Vacanze nel Golfo di Napoli per LeBron James, il grande campione della Nba, che oggi pomeriggio è arrivato a Capri a bordo di un superyacht di lusso da 42 metri, affittato anche da Bono Vox negli scorsi mesi. The King trascorrerà una settimana di vacanze in Italia. Era già stato in vacanza in Campania nel 2018.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vacanze nel Golfo di Napoli per LeBron James, il grande campione della Nba, la massima serie di basket degli Stati Uniti, nonché la più famosa e amata nel mondo. "The King", il re, come è soprannominato, ha scelto ancora una volta la Campania per le sue vacanze estive – c'era già stato nel 2018 – che trascorrerà a bordo di un superyacht di lusso Cyan da 42 metri, battente bandiera inglese, già affittato negli scorsi mesi dalla star degli U2 Bono Vox.

Il cestista dei Lakers, amatissimo in tutto il mondo, e protagonista anche del nuovo film dei Looney Toones, è salito a bordo dello yacht in compagnia della sua famiglia e di un gruppo di amici. L'imbarcazione, gestita dall’ agenzia marittima Ryacht di Mariarosaria Di Palma, è partita oggi pomeriggio da Marina di Stabia, il Porto Turistico di Castellammare di Stabia, ed è ormeggiata al momento a Capri. Resterà nel Golfo di Napoli per una settimana.

LeBron aveva già scelto nel 2018 la Campania come meta delle sue vacanze. In quel caso, però, aveva preferito la Costiera Amalfitana, con sortite a Positano e Maiori. La stella indiscussa dell'ultimo decennio del basket a stelle e strisce e non solo. LeBron era approdato ai Los Angeles Lakers dai Cleveland Cavaliers proprio tre anni fa, con un contratto quadriennale da 154 milioni di dollari, nella squadra di Hollywood in cui hanno militato astri del basket come Magic Johnson, Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Con la Nazionale statunitense LeBron James ha partecipato a tre Olimpiadi, vincendo la medaglia di bronzo ai Giochi di Atene 2004 e la medaglia d'oro a Pechino 2008 e Londra 2012.