Caserta, 11 cavalli in una stalla di 50 metri quadrati e pascolo invaso da letame: titolare denunciato L’operazione della Polizia Locale di Caserta e dell’Asl Veterinaria in località Casola. I cavalli avevano una stalla fatta di lamiere zincate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Ben 11 cavalli che vivono in una stalla di appena 50 metri quadrati. Per pascolare solo un piccolo terreno di 300 metri quadrati, con all'interno peraltro una montagna di letame. Scoperto dalla Polizia Locale un allevamento in una tenuta privata a Casola, località di Caserta. Per la titolare degli animali è scattata la denuncia per inquinamento del terreno dovuto alla presenza di enormi cumuli di liquami dei cavalli posti tra il manufatto ed il terreno, mancanza dei contenitori per la raccolta degli stessi e per il mancato possesso di quanto previsto dalle normative vigenti in materia per lo smaltimento degli stessi.

L'operazione della Polizia Locale e dell'Asl di Caserta

L'operazione di controllo è stata condotta dagli agenti della Polizia Locale di Caserta diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli unitamente al servizio veterinario dell’Asl Caserta che hanno ispezionato una proprietà privata in località Casola, nell'area del Comune di Caserta. Un'attività che rientra tra quelle di competenza della Polizia Locale, a tutela della salute degli esseri umani e degli animali domestici.

La titolare denunciata per violazione delle norme ambientali

All’interno della tenuta sono stati trovati 11 cavalli. Dagli accertamenti, è emerso che gli animali avevano a loro disposizione circa 300 metri quadrati di terreno per poter pascolare e come stalla un manufatto di lamiere zincate di 50 metri quadrati. A quel punto, l'Asl veterinaria ha emesso delle prescrizioni. Mentre la Polizia Locale ha proceduto a denunciare la titolare dei cavalli per il mancato rispetto delle norme ambientali.