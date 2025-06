video suggerito

La madre le vieta il cellulare, 14enne si lancia dalla finestra nel Casertano Una ragazzina si è lanciata dalla finestra di casa a Teano (Caserta) dopo aver litigato con la madre; la reazione sarebbe nata dal divieto di usare il telefonino.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata a Teano, in provincia di Caserta, dove una 14enne si è lanciata dalla finestra della sua abitazione dopo aver litigato con la madre: il motivo della discussione tra le due sarebbe nell'abuso del telefono cellulare, con conseguente divieto da parte della donna di usare il dispositivo. La ragazzina, soccorsa, è stata portata in ospedale: ha riportato delle lesioni serie ma i medici hanno escluso per lei il pericolo di vita.

È successo nella giornata di oggi, 24 giugno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato la 14enne al "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, dove è stata sottoposta agli accertamenti diagnostici del caso; a evitare il peggio, probabilmente, il fatto che l'abitazione non si trovasse ad un piano alto: il volo è stato di una manciata di metri, sufficienti però perché la ragazzina si ferisse seriamente. Presso l'abitazione sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Teano e della Compagnia di Capua, che hanno avviato gli accertamenti e ascoltato i familiari.

È emerso così che tra le due donne c'era stato un litigio poco prima, nato proprio per l'utilizzo del cellulare; la madre avrebbe imposto alla figlia il divieto di usarlo, e questo avrebbe provocato la reazione della 14enne.