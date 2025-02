video suggerito

La statua originale della Madonna di Fatima sarà a Roma: perché è stata richiesta e come vederla Il 12 ottobre 2025 durante la Santa Messa delle 10.30 in Piazza San Pietro verrà esposta la statua originale della Madonna di Fatima. Per la quarta volta nella storia arriverà a Roma dal Portogallo in occasione del Giubileo su richiesta di Papa Francesco. L’evento è gratuito. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La statua della Madonna di Fatima a San Pietro a marzo 2022 (Foto La Presse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giubileo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La statua originale della Madonna di Fatima viaggerà dal Portogallo a Roma. Sarà esposta ai fedeli alla Santa Messa in Piazza San Pietro di domenica 12 ottobre 2025 alle ore 10.30. A richiederla in Vaticano è stato Papa Francesco, in occasione del Giubileo 2025. Pregare davanti alla statua della Madonna di Fatima rappresenta un momento di profonda devozione per i credenti, si tratta infatti di una delle icone mariane più amate al mondo: nella sua corona è incastonato il proiettile, che ha colpito Papa Giovanni Paolo II.

Le apparizioni della Vergine Maria a Fatima sono autentiche, come quelle di santa Bernadette Soubirous a Lourdes. La Chiesa cattolica le ha riconosciute ufficialmente nel 1930, autorizzando il culto della Madonna di Fatima. È la quarta volta che la statua originale è Roma. La Vergine Maria, nell'iconografia che la rappresenta in tutto il mondo, è un simbolo della speranza cristiana, è a lei che i credenti si rivolgono per chiederne l'intercessione presso Gesù Cristo.

Statua originale della Madonna di Fatima a Roma: quando e come vederla

Madonna di Fatima in processione

La staua della Madonna di Fatima che arriverà a Roma dal Portogallo sarà originale. Verrà esposta in Piazza San Pietro durante la messa di domenica 12 ottobre 2025 alle ore 10.30, in occasione del Giubileo. L'ingresso per partecipare alla celebrazione con la statua della Madonna di Fatima è gratuito e non serve alcun biglietto. Per vederla i fedeli potranno partecipare alla messa.

La statua è alta 104 centimetri, scolpita nel 1920 dall’artista portoghese José Ferreira Thedim. È la quarta volta che la statua originale è Roma: la prima è stata nel 1984, quando San Giovanni Paolo II ha consacrato il mondo al Cuore Immacolato di Maria; la seconda in occasione del Grande Giubileo del 2000; la terza nel 2013, durante l’Anno della Fede indetto da Papa Francesco. Dopo l’attentato del 1981 a Papa Giovanni Paolo II nella sua corona è stato incastonato il proiettile che lo ha colpito.

Le apparizioni della Madonna di Fatima ai tre pastorelli

La cappellina delle apparizioni a Fatima

A Fatima la statua della Madonna è custodita nella cappellina delle apparizioni, dove nel 1917 la Vergine Maria secondo la Chiesa cattolica è apparsa sei volte ai tre pastorelli Lucia dos Santos, Giacinta Marto e Francesco Marto, di dieci, sette e nove anni, consegnando loro i "Segreti di Fatima". Fatima è un luogo di pellegrinaggio, secondo la tradizione il 13 ottobre 1917, mentre avveniva il grande "miracolo del sole" visto da più di cinquantamila persone, la Vergine Maria si sarebbe mostrata ai tre pastorelli nelle vesti della Madonna del Monte Carmelo. La presenza della statua originale a Roma in occasione del Giubileo 2025 ha un significato di gioia e speranza.