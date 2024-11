video suggerito

La scaletta del concerto di Emma a Roma: l’ordine delle canzoni al Palazzo dello Sport Tutto pronto per il concerto di Emma Marrone, con il tour “In Da Town” stasera al Palazzetto dello Sport di Roma. Cancelli aperti dalle ore 19, si inizia alle 21. Ecco la possibile scaletta di stasera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emma Marrone

Stasera c'è il concerto di Emma Marrone al Palazzetto dello Sport in Piazzale dello Sport a Roma. Oggi, giovedì 14 novembre 2024, è in programma la tappa romana, la seconda del tour "In Da Town". I cancelli aprono dalle ore 19 mentre il concerto inizia alle 21. Emma, dopo lo spettacolo nella Capitale, raggiungerà la Puglia nel fine settimana, per la prossima tappa a Bari, con il concerto al Palaflorio domenica 17 novembre. Seguita dallo stylist Lorenzo Posocco, ha optato per dei look grintosi e super glamour.

Emma ha annunciato l'arrivo a Roma su Instagram, pronta per la performance di stasera: "Siamo legati come lacci.

Stretti come con le catene" del brano "Lacrime" dall'album Souvenir Extended Edition (2024) scrive in un post con un video della tournée. Nelle storie a poche ore dall'esibizione la dedica alla Città Eterna "Ti amo Roma" con la poesia "Perché era amore solamente" di Wislawa Szymborska. La cantante ha già annunciato che, terminati i tre concerti, si prenderà una pausa per dedicarsi a se stessa e alla propria vita privata.

La scaletta con le canzoni del concerto di Emma a Roma 2024

La scaletta ufficiale della tappa romana di Emma non è stata resa nota, ma i brani che verranno eseguiti stasera durante il tour "In da Town" potrebbero essere quelli fatti alla tappa zero di Ponte di Legno.