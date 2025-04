video suggerito

La segue fino a casa, la immobilizza in ascensore e prova a stuprarla: 39enne salvata dai vicini Paura a Roma dove un uomo ha seguito una trentanovenne fin dentro al palazzo e ha tentato di stuprarla in ascensore. Salvata dai vicini che hanno sentito le urla. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava rincasando quando è stata seguita da un uomo che l'ha raggiunta nell'androne del palazzo, ha provato ad immobilizzarla in ascensore e ha tentato di stuprarla. È quanto accaduto ad una donna di 39 anni a Roma, in zona Marconi, nella notte di domenica scorsa. A salvarla i vicini di casa che, sentendo le urla provenire dall'ascensore sono immediatamente accorsi e hanno chiamato i soccorsi. L'uomo, però, ha fatto in tempo a scappare. Sulle sue tracce gli agenti della zona.

Abusi in ascensore a Roma: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono alla notte di domenica scorsa, 30 marzo 2025, e sono avvenuti a Roma, nel quadrante sud ovest della capitale, in zona Marconi. Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati gli investigatori della polizia che hanno iniziato un primo sopralluogo. A chiamarli i vicini di casa della trentanovenne, dopo aver sentito le urla della donna provenire dall'androne del palazzo.

Una volta soccorsa, ancora sotto shock, ha parlato con gli inquirenti. Trasportata d'urgenza in ospedale, medici e infermieri le hanno curato alcune lesioni superficiali che ha riportato al collo. Non si esclude, inoltre, che l'uomo fosse armato di coltello: la donna, medicata in un primo momento dagli operatori del personale sanitario dell'Ares 118, ha riportato anche dei graffi al volto.

Le indagini in corso: caccia all'uomo a Roma

Gli inquirenti, che soltanto nell'anno appena trascorso, il 2024, hanno raccolto circa 500 denunce di violenze sessuali, si sono immediatamente messi sulle tracce dell'uomo, ancora da identificare. Nel frattempo è stata ascoltata la trentanovenne vittima dell'aggressione che avrebbe fornito una descrizione dettagliata del giovane che ha tentato di abusare di lei.

Non soltanto, gli agenti del commissariato San Paolo e della Squadra Mobile che si stanno occupando del caso hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona che non si esclude possano aver ripreso il giovane in volto.