Mostra Caravaggio a Roma 2025: date, biglietti e le opere esposte a Palazzo Barberini A Palazzo Barberini, Roma, la mostra Caravaggio 2025 dedicata all'opera di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio. I visitatori potranno ammirare 24 dipinti dell'artista, tra capolavori riscoperti e mai esposti, opere famose e altre meno note. All'interno le informazioni, il costo del biglietto e gli orari di apertura della mostra.

A cura di Enrico Tata

Un numero eccezionale di dipinti, prestiti straordinari dai più importanti musei del mondo, due capolavori riscoperti per la prima volta esposti ad altre opere del Merisi, e nuove scoperte. Dal 7 marzo al 6 luglio 2025, in concomitanza con le celebrazioni del Giubileo 2025, presso le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini va in scena la mostra Caravaggio 2025, un progetto tra i più importanti e ambiziosi dedicati a Michelangelo Merisi detto Caravaggio (1571-1610).

I visitatori potranno ammirare 24 opere di Caravaggio, alcune famose e altre meno note. Tra i capolavori esposti, il Ritratto di Maffeo Barberini, recentemente presentato al pubblico a oltre sessant’anni dalla sua riscoperta, ed Ecce Homo, attualmente esposto al Museo del Prado di Madrid.

Orari e giorni di apertura della mostra su Caravaggio a Roma

La mostra è aperta da martedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 20. Il venerdì e il sabato è aperta dalle ore 9 alle ore 22 e la domenica, ancora, dalle ore 9 alle ore 20. Il lunedì la mostra è aperta solo per il pubblico organizzato. La visita in autonomia della mostra dura in media 45 minuti (anche se ovviamente il tempo della visita delle sale è soggettivo e non c'è alcun tempo massimo di permanenza), mentre le visite guidate hanno durata di circa un'ora. Le audioguide sono gratuite e comprese nel prezzo del biglietto.

La mostra è aperta anche nelle seguenti giornate:

20.04.2025 dalle 09:00 alle 22:00 Pasqua

21.04.2025 dalle 09:00 alle 20:00 Pasquetta

25.04.2025 dalle 09:00 alle 22:00

01.05.2025 dalle 09:00 alle 20:00

02.06.2025 dalle 09:00 alle 20:00

I prezzi dei biglietti per la mostra su Caravaggio a Roma

Il costo del biglietto intero per la mostra su Caravaggio a Roma è di 18 euro.

per la mostra su Caravaggio a Roma è di 18 euro. Il costo del biglietto ridotto per ragazzi da 18 a 25 anni è di 15 euro.

per ragazzi da 18 a 25 anni è di 15 euro. Il costo del biglietto ridotto per possessori di Gallerie Nazionali Pass e convenzioni è di 12 euro

Il biglietto integrato costa 25,00 euro e comprende la Mostra Caravaggio 2025 e l'ingresso Gallerie Nazionali di Arte Antica (valido 20 giorni dal primo utilizzo per visitare Palazzo Barberini e Galleria Corsini).

L'integrato ridotto per ragazzi dai 18 ai 25 anni costa 17 euro

Il biglietto è gratuito per: Under 18; Scolaresche; Accompagnatore gruppo; Accompagnatore scolaresca; Studenti e docenti di Architettura,Lettere (indirizzo archeologico o storico-artistico), Conservazione deiBeni Culturali e Scienze della Formazione, Accademie di Belle Arti,dipendenti del Ministero della Cultura; Membri ICOM; Guide e interpreti turistici in servizio; Giornalisti con tesserino dell’ordine; Portatori di handicap con accompagnatore; Personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione sul modello predisposto dal Miur.

è per:

La mostra non fa parte del percorso gratuito durante l’iniziativa Domeniche al museo.

Mostra su Caravaggio a Roma, le 24 opere esposte a Palazzo Barberini

Sono 24 le opere di Caravaggio che sarà possibile ammirare nel percorso della mostra a Palazzo Barberini, tra opere celebri e opere meno note. C'è per esempio il Ritratto di Maffeo Barberini, recentemente presentato al pubblico a oltre sessant'anni dalla sua scoperta. C'è poi l'Ecce Homo, esposto al Museo del Prado di Madrid e per la prima volta in Italia dopo secoli.

Ecce Homo

1606-1609

Icon Trust

E ancora, la Santa Caterina del Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid e Marta e Maddalena del Detroit Institute of Arts, per il quale Caravaggio ha usato la stessa modella della Giuditta che si trova nella collezione di Palazzo Barberini.

Giuditta e Oloferne

1598- 1602 Palazzo Barberini

Per la prima volta, inoltre, saranno esposti insieme i tre dipinti commissionati dal banchiere Ottavio Costa: Giuditta e Oloferne della collezione di Palazzo Barberini, il San Giovanni Battista del Nelson-Atkins Museum di Kansas City e il San Francesco in estasi del Wadsworth Atheneumof Art di Hartford. C'è poi l'Autoritratto in veste di Bacco, della Galleria Borghese di Roma.

Ancora, sono esposti i Bari del Kimbell Art Museum di Fort Worth, che torna nel palazzo romano dove fu a lungo conservato. E, infine, chiude la selezione l'importante prestito concesso da Intesa Sanpaolo: Martirio di sant'Orsola, ultimo dipinto di Caravaggio, realizzato poco prima della sua morte.

Martirio di Sant’Orsola

1610

Crediti:

Archivio Patrimonio Artistico Intesa

Sanpaolo / foto Luciano Pedicini, Napoli