La padrona muore, il cane non lo sa e continua a vegliare la sua sedia a rotelle La storia del cagnolino che continua a vegliare la sedia a rotelle della defunta padrona ha commosso gli abitanti di Ciampino: centinaia i commenti sui social dedicati al cane.

A cura di Natascia Grbic

La padrona è morta e il cane, un anziano meticcio di colore nero ribattezzato ‘Nerino', continua a stare accanto alla sua sedia a rotelle. La storia, rimbalzata sui social, si svolge a Ciampino: l'anziana padrona di Nerino, una donna che ha condiviso gli ultimi dieci anni di vita con il cane, è deceduta. E lui spesso passa le sue giornate vicino la sedia a rotelle, forse ignaro del fatto che la donna non tornerà più da lui. Una storia che ha commosso i residenti, che hanno pubblicato un post sul gruppo Facebook di Ciampino per sensibilizzare sulla sua sorte.

Sembra che il cane viva nel giardino della sua vecchia abitazione, e che i parenti dell'anziana deceduta vadano a portargli da mangiare. Un fatto che però ha intenerito i cittadini, che vorrebbero trovargli una nuova casa, soprattutto in vista dell'inverno.

Il cane sta probabilmente aspettando che la sua padrona torni da lui. Non sa che questo non è possibile, e rimane giorno e notte accanto alla sua sedia a rotelle. A quanto dichiarato dai residenti, l'animale vive giorno e notte in giardino, e anche se ha cibo e acqua a volontà sta sempre da solo. In tanti stanno chiedendo ai parenti della donna defunta di cedere la proprietà dell'animale, in modo da darlo in adozione. Nonostante la tenerezza che suscita questa storia però, bisogna valutare diversi fattori: ossia da quanto tempo la donna sia deceduta, e se i parenti dell'anziana stiano cercando tra di loro una soluzione per far star meglio il suo cane. Una situazione che potrebbe non essere così semplice come l'apparenza, almeno in un primo momento, potrebbe suggerire.