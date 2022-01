“La mia compagna non respira”: la polizia trova la donna morta col corpo pieno di lividi Martedì 18 gennaio un uomo ha chiamato i soccorsi per la sua compagna, in crisi respiratoria. Sul luogo il personale sanitario, constatata la morte della donna, ha allertato la polizia per approfondimenti: ora l’uomo è arrestato per delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

A cura di Beatrice Tominic

Nel primo pomeriggio di martedì 18 gennaio, dal suo appartamento nel quartiere San Paolo, nella zona sud della città di Roma, un uomo ha chiamato il numero di emergenza unico 112, per chiedere soccorsi per la propria compagna, in crisi respiratoria. Una volta sul posto, il personale medico del 118 ha constatato la morte della donna, ma avendo notato la presenza di diversi lividi sul corpo, ha allertato la Polizia. Nell'appartamento, poco dopo, sono arrivati anche gli agenti della IV Sezione della Squadra Mobile, specializzati nella lotta contro i reati di violenza di genere; la Polizia Scientifica e gli agenti dell'XI distretto di San Paolo. Poco dopo, inoltre, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha disposto anche l'arrivo dei medici legali per ulteriori approfondimenti in quella che si presentava immediatamente come la scena di un crimine.

L'arresto del compagno per maltrattamenti

Stando ai primi approfondimenti, in base ai segni presenti sul corpo della vittima e al contesto relazionale fra la vittima e l'uomo, si è proceduto all'arresto per delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Il Gip (Giudice per le Indaigini Preliminari), all'esito dell'udienza di convalida ha, infatti, confermato il provvedimento restrittivo e ordinato la misura cautelare in carcere, come era già stato richiesto dal pm. Nel corso delle prime indagini, infatti, sono anche emersi altri indizi di reato, come le violenze fisiche e quelle psicologiche nei confronti della compagna che, per mesi, è stata picchiata, maltrattata e obbligata all'isolamento sociale.