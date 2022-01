Donna di 41 anni trovata morta in casa: aveva denunciato il compagno per maltrattamenti Gli inquirenti non escludono l’omicidio indagando sulla morte della donna di 41 anni trovata senza vita in zona Marconi a Roma. Aveva denunciato il compagno per maltrattamenti.

A cura di Alessia Rabbai

Qualcosa non torna nelle dichiarazioni fornite dal compagno della donna di quarantuno anni trovata morta in casa in un'abitazione in via Baccio Baldini, nei pressi di piazzale della Radio in zona Marconi a Roma. L'uomo interrogato diverse ore dai poliziotti nel commissariato San Paolo, come riporta Il Messaggero, avrebbe fornito una versione di fatti non chiara e si sarebbe contraddetto diverse volte. Gli inquirenti sospettano che possa essersi trattato di un omicidio, indagano a 360 gradi senza l'esclusione di alcuna pista, ma al momento mantengono il massimo riserbo su quella che appare come una vicenda con un quadro sul quale ancora far luce.

Il sospetto dell'omicidio

L'uomo da quanto emerso farebbe uso di droga, della quale in passato avrebbe abusato. Negli archivi i poliziotti hanno inoltre trovato vecchie denunce della donna per maltrattamenti da parte del compagno, dal quale avrebbe subito violenza. L'ipotesi è che, a seguito di una lite, possa averla uccisa per soffocamento, premendole un cuscino sul volto, oppure che l'abbia picchiata, provocandole delle emorragie interne mortali, anche se sul cadavere da un primo esame non sarebbero stati evidenziati segni di violenza. Sulla salma l'Autorità Giudiziaria ha disposto l'autopsia, i cui risultati serviranno a chiarire le cause del decesso e a fugare ogni dubbio.

La donna trovata morta in casa

I drammatici fatti risalgono alla serata di ieri, martedì 18 gennaio, e sono avvenuti all'interno di un appartamento poco distante dalla stazione di Trastevere. A dare l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 per chiedere l'intervento dell'ambulanza è stato proprio il compagno convivente. Quando il personale sanitario è arrivato la donna era distesa sul letto esanime, ancora vestita. Purtroppo inutile ogni tentativo di rianimarla. Sul posto sono intervenute la Polizia di Stato e la Scientifica.