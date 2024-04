video suggerito

Donna 46enne trovata morta in strada ad Ostia: potrebbe essere stata scaraventata dalla finestra Sul caso indaga la polizia: da chiarire le cause della morte. L’ipotesi è che qualcuno abbia scaraventato la donna giù dalla finestra. Al vaglio la posizione del compagno della quarantaseienne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Una donna di 46 anni è stata trovata per strada senza vita nella prima mattina di oggi, all'alba. Il corpo è stato rinvenuto fra le 5 e le 5.15 della mattina di oggi, giovedì 4 aprile 2024, al civico 38 di via Fasan, poco distante da un palazzo abbandonato: non appena notata la presenza del cadavere è stata subito fatta partire una segnalazione alle autorità. Una volta arrivati sul luogo del ritrovamento, gli agenti della polizia del distretto di Ostia hanno immediatamente aperto le indagini.

Trovata morta per strada, spunta l'ipotesi di omicidio

Non appena giunti sul luogo del ritrovamento del cadavere, in via Fasan, ad Ostia, gli agenti hanno immediatamente aperto le indagini: nessuna ipotesi è esclusa. All'inizio era stata presa in considerazione la pista del suicidio, ma nel corso dei controlli eseguiti in giornata, però, si è fatta largo quella di omicidio. Sembra infatti che la quarantaseienne, una donna italo brasiliana con precedenti per droga, possa essere stata scaraventata giù dalla finestra del palazzo abbandonato.

Le indagini sul caso non si fermano. Resta al vaglio degli inquirenti la posizione di un uomo, un quarantunenne di origini romene, probabilmente il compagno, che si trovava in uno degli appartamenti del palazzo abbandonato e che, secondo le prime verifiche, si sarebbe trovato con la quarantaseienne al momento della caduta. Non si conoscono ancora le ragioni per cui i due si trovassero lì.

Le indagini in corso

Il quarantunenne che si trovava nel palazzo è stato portato immediatamente nel commissariato del distretto di Ostia, dove si trova ancora adesso. La salma della donna, invece, è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Spetta ai poliziotti adesso fare chiarezza su quanto possa essere accaduto nella prima mattina di oggi e ricostruire la caduta della donna dalla finestra e gli attimi che l'hanno preceduta.

Articolo in aggiornamento