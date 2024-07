video suggerito

Cadavere trovato in strada a Ostia: morto da dieci giorni, nessun segno di violenza Il corpo di un 48enne peruviano è stato rinvenuto questa mattina, 6 luglio, nella vegetazione a Ostia; il decesso risalirebbe a diversi giorni fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Nico Falco

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso del 48enne peruviano trovato senza vita questa mattina all'interno di una macchia di vegetazione a Ostia, frazione litoranea di Roma situato nel territorio del Municipio X. Sono intervenuti i carabinieri, il corpo è stato sequestrato; da un primo esame medico esterno non sono emersi segni evidenti di violenza, al momento non si esclude che la morte sia sopraggiunta per cause naturali.

A lanciare l'allarme, poco prima delle 12 di oggi, 6 luglio, è stato uomo peruviano, che avrebbe notato il cadavere nella vegetazione a ridosso della strada in via del Lido di Castel Porziano e ha chiamato i carabinieri; ai militari l'uomo ha raccontato di conoscere il 48enne, spiegando che, come lui, si prostituiva per strada e che non aveva sue notizie da circa una decina di giorni.

Al momento del ritrovamento il corpo era in avanzato stato di decomposizione: il processo potrebbe essere stato accelerato dal caldo, ma secondo me stime il decesso risalirebbe a diversi giorni fa. Le indagini sono affidate ai militari della stazione e della Compagnia di Ostia, sul posto è intervenuto personale specializzato del nucleo investigativo del Gruppo di Ostia per i rilievi. L'area non è coperta da videosorveglianza.