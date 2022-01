Donna di 41 anni trovata morta in un appartamento a Roma: Scientifica sul posto Sul posto diverse pattuglie del Reparto volanti, della Squadra mobile, del commissariato San Paolo e della Polizia scientifica. Le indagini sono in corso.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di 41 anni è stata trovata morta in un appartamento a Roma. Sul posto, gli agenti del Reparto volanti, la Squadra mobile, gli agenti del commissariato San Paolo e la Polizia Scientifica. Le indagini sono in corso, i poliziotti indagano a 360 gradi sulle cause del decesso: a quanto si apprende, nessuna pista è esclusa. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto nell'appartamento, situato in una zona sud di Roma, e cosa abbia provocato la morte della 41enne: al momento sul caso c'è massimo riserbo.

Secondo le prime informazioni, 118 e forze dell'ordine sono intervenute sul posto a seguito di una segnalazione. Una volta entrati nell'appartamento, la scoperta della donna, ormai senza più vita. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarla, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Data l'incertezza sulle cause della morte, sul posto sono arrivate diverse pattuglie e reparti della Polizia di Stato, che hanno transennato l'area e cominciato a indagare sull'accaduto. Saranno sentiti vicini e familiari della 41enne al fine di ricostruire le sue ultime ore di vita.

Da capire anche da quanto tempo la donna sia morta, se il decesso sia avvenuto di recente o se risalga a qualche tempo fa. Molto probabilmente ulteriori informazioni saranno diffuse nelle prossime ore, quando gli investigatori avranno un quadro più chiaro dell'accaduto e potranno essere formulate ipotesi sulle cause della morte. Per adesso nessuno si sbilancia: ed è molto probabile che sul corpo venga disposta l'autopsia per ulteriori accertamenti. Sembra che la 41enne fosse sola in casa quando è avvenuto il decesso.