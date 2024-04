Donna ferita da un colpo di pistola per un avvertimento diretto al compagno: due arresti

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Hanno sparato ad una donna, ferendola alla gamba sinistra, come avvertimento diretto in realtà al suo compagno ad Aprilia, in provincia di Latina. I carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Aprilia hanno dato esecuzione ad ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due uomini, gravemente indiziati dei reati di concorso in tentato omicidio e detenzione e porto di arma comune da sparo. Il provvedimento è scattato su indicazione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina, come richiesto dalla Procura. Stamattina i militari li hanno raggiunti nelle loro case, li hanno arrestati e portati in carcere. Ora si trovano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del processo.

Hanno gambizzato una donna ad Aprilia

I due uomini sono ritenuti presunti responsabili di aver gambizzato una donna di trentaquattro anni ad Aprilia. L'episodio di violenza risale al 12 agosto 2023. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine dai carabinieri coordinati dalla Procura i due uomini hanno premuto il grilletto esplodendo un colpo d’arma da fuoco, che che ha ferito la donna. La vittima nel momento dell'aggressione era a bordo di un'auto insieme ad altre due persone.

La donna soccorsa in codice rosso ed operata, sta bene

Sono stati momenti di paura, la donna ha avuto bisogno di cure mediche e si è salvata. Trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è stata sottoposta ad un'operazione chirurgica, andata a buon fine ed è stata dimessa. I due subito dopo il ferimento sono scappati, facendo perdere inizialmente le proprie tracce. I carabinieri, coordinati dalla Procura, hanno condotto una complessa indagine da agosto a dicembre 2023, grazie alla quale hanno individuato e arrestato i due presunti autori dell'aggressione.