Donna di 41 anni trovava morta in un appartamento a Roma: fermato il compagno L’uomo, che non è accusato di omicidio, è stato fermato questa sera dalle forze dell’ordine dopo essere caduto diverse volte in contraddizione.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato fermato questa sera dalle forze dell'ordine in seguito alla morte di Simona Michelangeli, la 41enne trovata deceduta ieri in un appartamento in zona Marconi a Roma. Si tratterebbe del compagno, una persona che la 41enne conosceva da diverso tempo: è stato lui a dare l'allarme e a chiamare il 112 quando ha visto Michelangeli esanime nel letto. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe caduto diverse volte in contraddizione durante il racconto reso agli agenti della Polizia di Stato. Tra le ipotesi di reato, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, istigazione al suicidio e morte in conseguenza di altro reato. Si tratta di accuse ancora non confermate, tra le quali non ci sarebbe l'omicidio. Sul corpo di Simona Michelangeli è stata disposta l'autopsia, per verificare se il decesso sia stato causato dall'assunzione di qualche sostanza.