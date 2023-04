La giudice di Latina arrestata per corruzione: “Nessuna tangente, solo regali dal mio compagno” Giorgia Castriota, la giudice del Tribunale di Latina arrestata per corruzione, ha respinto le accuse. La professionista ha negato di aver ricevuto tangenti, ma solo regali dal suo compagno.

A cura di Natascia Grbic

Nessuna corruzione, solo comportamenti deontologicamente poco corretti che sarebbero stati mal interpretati dagli investigatori. Questo il contenuto dell'interrogatorio, riportato da Il Corriere della Sera, della giudice Giorgia Castriota, arrestata qualche giorno fa insieme al compagno e commercialista romano Silvano Ferraro. Il fatto che lui le passasse dei soldi, secondo la difesa della professionista, non era dovuto a un accordo preso sottobanco, ma dal fatto che avessero una relazione.

"Era normale che io le dessi una mano con le spese della casa, dato che guadagnavo di più", le parole di Ferraro. Il commercialista ha aggiunto che i regali di cui si è molto parlato nei giorni scorsi, e che sarebbero una delle prove della corruzione della giudice, sarebbero stati fatti con i propri soldi e sempre perché stavano insieme. Per la procura di Perugia invece, che indaga sul caso, l'uomo le passava una parte del proprio guadagno in cambio di nomine e consulenze che gli sarebbero state affidate in maniera indebita.

Entrambi hanno chiesto al Tribunale del Riesame la revoca degli arresti. Sarà invece interrogata oggi Stefania Vitto, l'amica della giudice che si trova ai domiciliari. Anche lei, secondo l'accusa, sarebbe stata favorita in cambio di soldi e regali.

Leggi anche Denuncia di essere stata violentata in un parco al Pigneto, ma i giudici assolvono i due arrestati

"Giorgia Castriota ha bisogno di soldi non perché il suo stipendio sia basso, ma perché si ostina a vivere al di sopra delle sue possibilità – si legge nell'ordinanza che ha portato la giudice Castriota, molto nota a Latina, in carcere – ha pensato di sfruttare il proprio ruolo per lucrare sulle nomine del compagno e di amici dai quali farsi poi remunerare come atto dovuto".