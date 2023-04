Gioielli e soldi in cambio di nomine, arrestata giudice: oggi l’interrogatorio, contenuto secretato La giudice Giorgia Castriota del Tribunale di Latina è stata interrogata oggi dalla collega di Perugia Natalia Giubilei. Ha risposto alle sue domande, ma il contenuto è stato secretato.

A cura di Natascia Grbic

È stata interrogata oggi in carcere la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Giorgia Castriota. La donna, arrestata il 20 aprile con l'accusa di corruzione insieme al consulente Silvano Ferrano e all'imprenditrice Stefania Vitto, ha risposto alle domande della giudice Natalia Giubilei. Il contenuto dell'interrogatorio è stato secretato, pertanto non è possibile conoscerne il contenuto.

Secondo l'accusa Castriota avrebbe sistematicamente assegnato l'incarico di amministratore giudiziario o di coadiutore agli altri due indagati in cambio di soldi, regali, gioielli e abbonamenti allo stadio in Tribuna d'onore. La giudice è finita in carcere insieme a Ferraro (anche lui interrogato oggi, ha risposto alle domande della gip), mentre Stefania Vitto, che sarà ascoltata nei prossimi giorni, si trova agli arresti domiciliari. Le accuse per loro sono, a vario titolo, corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità.

Le indagini, svolte dalla Guardia di Finanza di Perugia, sono partite in seguito alla denuncia dell'amministratore di una società di logistica sequestrata per reati tributari. L'uomo aveva notato comportamenti sospetti da parte sia dell'amministratore giudiziario sia del consulente, e aveva deciso di sporgere denuncia alle forze dell'ordine. Le indagini hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza, motivo per cui sono state emesse le misure cautelari.

"Giorgia Castriota è una donna che ha bisogno di soldi, non perché il suo stipendio sia basso ma perché si ostina a vivere al di sopra delle sue possibilità economiche – si legge nell'ordinanza di arresto di Castriota, riportata da Il Corriere della Sera – In questo ambito, ha pensato di sfruttare il proprio ruolo per lucrare sulle nomine del compagno e di amici da quali poi farsi remunerare come atto dovuto".