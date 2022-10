La donna aggredita dai cinghiali a Colle Salario: “Li ho sentiti su di me, pensavo sarei morta” Parla la signora che due giorni fa è stata aggredita dai cinghiali a Colle Salario. “Mai mi sarei immaginata di rischiare la vita portando i cani a spasso”.

A cura di Natascia Grbic

"Mi sono sentita impotente, ero immobilizzata dalla paura, ho sentito il peso della bestia su di me, il grugnito, il suo odore: stava sopra di me, ho pensato che sarei morta". A parlare, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, è la donna di cinquant'anni che due giorni fa è stata aggredita da un cinghiale a Colle Salario.

La signora, che è stata poi ricoverata in codice giallo all'ospedale Sandro Pertini, è stata attaccata mentre era a terra. Era uscita a spasso con i suoi sei cani, quando si è trovata davanti la mamma con i cuccioli. Il branco lo aveva avvistato già nei giorni precedenti: in quell'occasione la signora ha dichiarato di essersi avvicinata ma senza cani.

"Mai mi sarei immaginata di rischiare la vita portando i cani a spasso e di finire in ospedale per l’aggressione di un cinghiale. Ho cercato di proteggere i miei animali, strattonandoli, correndo, ma sono caduta a terra".

I cinghiali sono stati allontanati dalle grida dei residenti e da una donna che, vedendo la signora a terra, è corsa con un bastone per cacciare gli animali. I cani sono stati recuperati, e lei è stata portata in ospedale. Sul posto, in poco tempo, sono infatti arrivati gli operatori sanitari del 118, la polizia locale e la polizia di Stato.

Da tempo la zona di Colla Salario è frequentata da gruppi di cinghiali, spesso con i cuccioli. Ed è proprio in questo caso che possono diventare aggressivi se si sentono minacciati. I residenti hanno chiesto più volte che le istituzioni si facessero carico del problema, mettendo delle reti intorno alle aree verdi almeno a ridosso delle strade. Per ora, nulla è stato fatto.