Aggredita e caricata dai cinghiali a Colle Salario mentre passeggia con i cani: donna in ospedale Una donna è stata portata in ospedale al Sandro Pertini dopo essere stata caricata da un cinghiale. La signora è stata colpita dall’animale dopo essere caduta a terra.

Una donna è stata aggredita da un gruppo di cinghiali mentre stava passeggiando con i suoi cani. È successo a Roma, nel quartiere di Colle Salario, verso le 16 del pomeriggio di oggi, martedì 11 ottobre. La signora è stata portata all'ospedale Sandro Pertini per una ferita al collo: dalle prime informazioni, gliel'avrebbe procurata il cinghiale, non si è capito se con un morso o una zampata. Le sue condizioni di salute sono fortunatamente buone.

Gli abitanti della zona, che sono intervenuti non appena hanno sentito le grida della donna, sono accorsi in suo aiuto. La signora era riversa a terra, e mentre tentava di rialzarsi è stata colpita al collo dal cinghiale, che l'ha caricata.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, III Gruppo Nomentano, gli agenti della Polizia di Stato e i soccorritori del 118. La donna, totalmente sotto shock, è stata caricata sull'ambulanza e portata immediatamente in ospedale per ricevere le cure necessarie. I suoi cani sono stati recuperati, fortunatamente non sono scappati nonostante il trambusto e il fatto che le fosse ovviamente sfuggito il guinzaglio.

L'episodio ha scosso i residenti della zona, che da tempo chiedono di prendere provvedimenti per porre fine a questa situazione. Nelle zone limitrofe a Colle Salario, soprattutto verso il viadotto dei Presidenti e Vigne Nuove, non è raro vedere decine di esemplari che la sera passeggiano per le strade. Normalmente non si avvicinano alle persone: ma nel caso in cui siano con i cuccioli e percepiscano un pericolo, possono diventare aggressivi e attaccare chiunque si trovino davanti.