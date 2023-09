La direttrice del Colosseo ‘marina’ la commissione, l’assessore: “Inaccetabile e irrispettosa” L’assessore Onorato attacca la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo: “Inadeguato e inaccettabile che la direttrice Russo non sia qui a confrontarsi. Il Colosseo non è la Repubblica Autonoma della soprintendenza”.

A cura di Enrico Tata

Alessandro Onorato e Alfonsina Russo

In Commissione Turismo si discute del problema dei bagarini, che comprano e rivendono a prezzi maggiorati i biglietti del Colosseo. Erano invitati, oltre all'assessore di competenza, Alessandro Onorato, anche la direttrice del Parco Archeologico e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Ebbene, se Onorato in qualche modo giustifica l'assenza del rappresentante del governo, l'attacco ad Alfonsina Russo è frontale: "Capisco che il ministro Sangiuliano abbia una serie di impegni, ma quello che mi lascia basito è che la dottoressa Russo, una dirigente dello Stato pagata dalle tasse, non venga in commissione a confrontarsi e spiegare soluzioni e problemi".

Secondo Onorato è "inadeguato e inaccettabile che la direttrice Russo non sia qui a confrontarsi. Il Colosseo non è la Repubblica Autonoma della soprintendenza: è parte integrante di Roma, è l'area più evocativa di Roma". L'assessore ha ricordato inoltre che la direttrice ricopre la carica dal dicembre 2017: "E' surreale che oggi non ci sia nessuno: una clamorosa mancanza di rispetto, a cui purtroppo siamo abituati. Mi auguro che il ministro intervenga sulla soprintendente, lo chiedo anche ai consiglieri di opposizione che hanno un dialogo col ministro: i dirigenti preposti devono venire qui".

Un attacco, quello rivolto a Russo, a cui ha risposto la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina, Linda Meleo: "Russo è una figura di alto profilom, con anni di esperienza, che sta gestendo egregiamente un'area preziosissima e vessata da numerosi problemi. Come quello dei topi, legato alla malagestione dei rifiuti di cui è responsabile proprio l'amministrazione di cui fa parte Onorato. Tra assessorato e Parco archeologico dovrebbe esserci supporto reciproco, se vogliamo portare a dama anche progetti importanti come i lavori sulla Metro C. Mi permetto quindi di consigliare a tutta l'attuale amministrazione capitolina di confrontarsi con le altre istituzioni pubbliche usando una dialettica più consona al suo ruolo, evitando le sparate a mezzo stampa".

Meleo ha ricordato anche che tra Onorato aveva attaccato la direttrice Russo anche in occasione delle polemiche sul concerto di Travis Scott al Circo Massimo. La responsabile del Parco del Colosseo aveva dichiarato che concerti di quel tipo possono causare danno ai monumenti della Capitale. "Dopo le polemiche sull'utilizzo o meno del Circo Massimo come arena per concerti, l'assessore Onorato continua ad attaccare la direttrice del Parco archeologico del Colosseo. Alfonsina Russo, già ‘rea' di aver chiesto correttamente cautela nell'utilizzo del nostro delicato e unico patrimonio storico a fini di spettacolo, è adesso accusata di essere stata assente in Commissione Turismo", le parole di Meleo.