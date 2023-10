La denuncia di una mamma: “Mio figlio autistico abbandonato per 40 minuti dalla maestra, vagava in giardino” La denuncia dei genitori a Fanpage.it: “Mio figlio era in giardino a scuola, vicino al cancello, appoggiato su una rete. Era completamente solo, e pensiamo che sia rimasto da solo per oltre quaranta minuti. Poteva succedere di tutto”.

A cura di Enrico Tata

"Mio marito è andato a prendere mio figlio a scuola per portarlo a fare terapia, dato che è affetto da autismo. Lo ha trovato in giardino, vicino al cancello, appoggiato su una rete. Era completamente solo, e pensiamo che sia rimasto da solo per oltre quaranta minuti. Poteva succedere di tutto. Mio marito ha chiesto spiegazioni e la maestra era al piano superiore, come se niente fosse. Mio figlio ", ha raccontato a Fanpage.it la mamma di un bambino di 9 anni affetto da autismo.

Per questo episodio i genitori sono andati dai carabinieri, stazione Fidene, a denunciare l'insegnante di sostegno per abbandono di minore. Il fatto è avvenuto all'istituto comprensivo Carlo Levi di Roma, zona Nord della Capitale.

Ma la mamma di Francesco (nome di fantasia) ha voluto mettere l'accento anche sul comportamento della preside della scuola, che in passato avrebbe già ricevuto denunce: "Voglio sottolineare la sua negligenza. Quando siamo andati nel suo ufficio (si trovava in un altro plesso al momento dei fatti) eravamo due furie, è vero, ma lei ci ha risposto solamente: ‘Ok, grazie'. Non ha fatto altro. Noi abbiamo denunciato l'insegnante, ma la preside non ha fatto niente. Doveva vigilare meglio. Ovviamente a volte sta in un plesso e a volte in un altro, questo è comprensibile, ma non ha fatto niente. Non ha telefonato, non si è informata. Ci sarebbe bastato, si fa per dire, una risposta decente, un po' di stupore per questo fatto così grave. E invece nulla".

Nella denuncia presentata, è riportata la versione del papà di Francesco: "Ho chiesto spiegazioni dapprima al collaboratore scolastico che non mi forniva alcuna spiegazione in merito e pretendevo pertanto di parlare con l'insegnate di sostegno. Quest'ultima non forniva una valida giustificazione, ma riferiva di essere impegnata al piano superiore e che con mio figlio ci sarebbe dovuta essere un'altra insegnante, che però era impegnata all'interno dì un'altra classe dalle ore 11:00. Per tale motivo, presumo che mio figlio sia rimasto da solo per 40 minuti circa".