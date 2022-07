Jova Beach party a Cerveteri: scaletta, orari e come arrivare a Campo di Mare per il concerto Sabato 23 e domenica 24 Jovanotti si esibisce con il suo Jova Beach Party a Campo di Mare, a Cerveteri: ecco gli orari, come arrivare e la scaletta dello show.

A cura di Redazione Roma

Jovanotti in tour nelle tappe del Jova Beach Party

Il Jova Beach Party fa tappa a Cerveteri con il concerto in spiaggia sabato 23 e domenica 24 luglio 2022. Il concerto di Jovanotti, nome d'arte di Lorenzo Cherubini, si terrà a Campo di Mare. Il litorale nord della provincia di Roma è pronto ad accogliere i fan del cantautore romano con due giornate di festa con tanti ospiti, che animeranno la località marina. Anche la sindaca Elena Gubetti ha chiarito che il tutto è stato organizzato nei minimi dettagli per garantire la sicurezza e la viabilità.

La scaletta del Jova Beach Party a Cerveteri

Prevedere quale sarà la scaletta delle canzoni scelta da Jovanotti per le due serate romane non è facile: il cantautore fa spesso delle modifiche e non lascia mai una scaletta predefinita perché per lui ogni tappa è irripetibile. Oltre ai brani storici, non può mancare sicuramente il successo dell'estate 2022, I love you babe, che generalmente è fra le prime canzoni eseguite. Nella data zero a Lignano Sabbiadoro, ad esempio, la scaletta del concerto è stata la seguente: attenzione, però, alcune delle canzoni sono state eseguite insieme ai loro autori, Max Pezzali e Gianni Morandi, presenti allo show.

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

Sei un mito

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Gli anni

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Apri tutte le porte

L’Allegria

Fatti mandare dalla mamma

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

A che ora inizia e finisce il concerto di Jovanotti

Nella tappa romana, il Jova Beach Party prevede due grandi serate questo weekend a Campo di Mare, località a nord della capitale. Oltre ai partecipanti ai concerti, sono presenti molti turisti decisi a passare un giornata al mare: le spiagge libere restano accessibile, ad eccezione della spiaggia centrale che è inclusa nell'area del concerto, mentre gli stabilimenti fuori dall'area dell'evento (Renzi, Ezio, Quadrifoglio) sono aperti dalla mattina alle ore 17.

La spiaggia riservata ai grandi eventi, invece, apre al pubblico alle ore 14 e alle ore 16 partono le performance degli artisti ospiti. Il concerto di Jovanotti, invece, inizia alle ore 20.30 e termina dopo circa tre ore.

Strade chiuse e navette gratuite: la viabilità a Campo di Mare

In occasione del Jova Beach Party cambia la viabilità: sono a disposizione dei residenti di Campo di Mare delle navette gratuite dalle ore 8 alle 18. Copriranno un percorso circolare, dal parcheggio alle abitazioni. Il numero per richiedere il servizio è il 3756617653. Per quanto riguarda Cerveteri le navette gratuite circoleranno tra le ore 23 e 24 e dalle ore 24 alle 2 tra la stazione e piazza Aldo Moro. A piedi, in bicicletta e monopattino e pattini ci si potrà spostare liberamente senza restrizioni. L'amministrazione comunale inoltre informa che sarà messo a disposizione dei residenti un servizio per i residenti disabili dal parcheggio alle abitazioni.

Come arrivare a Campo di Mare il 23 e il 24 luglio 2022

Arrivare a Campo di Mare è semplice: oltre al servizio di navette e alla propria automobile, arrivano poco distanti dal luogo dell'evento anche treni, autobus e bus Cotral. Per partecipare agli show di Jovanotti anche i bus 21 e 25 da Cerveteri, alcune linee di Cotral e i treni della linea FL5, che collega Roma Tiburtina a Civitavecchia e RV, che invece collega Roma Termini a Montalto di Castro: in entrambi i casi, la fermata è quella della stazione di Marina di Cerveteri.