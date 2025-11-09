roma
Ivano Borriello morto in un incidente, addio a uno dei motociclisti di Troppo Forte con Carlo Verdone

Cordoglio a Settebagni per la scomparsa di Ivano Borriello, conosciuto nel quartiere come l”Indiano’. IL motociclista di ‘Troppo Forte’ con Carlo Verdone è morto in un incidente con lo scooter.
A cura di Alessia Rabbai
Ivano Borrelli con Carlo Verdone in "Troppo Forte" (Credit: Profilo Facebook Carlo Verdone)
Ivano Borriello è morto a settant'anni in un incidente stradale con iln suo scooter avvenuto in via Sant'Antonio di Padova in zona Settebagni a Roma nella serata di giovedì scorso 6 novembre. Borriello era uno dei motociclisti del film ‘Troppo Forte' con Carlo Verdone del 1986. La notizia della sua drammatica scomparsa si è diffusa rapidamente, la comunità di Settebagni e del III Municipio si è stretta intorno alla famiglia con cordoglio.

Borriello era molto conosciuto nel quartiere come l"Indiano'. La moto era una delle sue più grandi passioni, nel film diretto dal regista romano vestiva i panni di uno dei centauri, un ruolo che sentiva calzargli a pennello. Nella pellicola infatti fa parte del gruppo di motociclisti che accompagnano Oscar Pettinari – Carlo Verdone – un giovane romano con il sogno di diventare una star del cinema d’azione. I motociclisti rappresentano il mondo di borgata da cui il protagonista del film proviene, fatto di sogni e amicizia.

I messaggi di cordoglio a Ivano Borriello

Sono tanti i messaggi d'addio comparsi sui social network per ricordare e salutare Ivano Borriello. Dario che lo conosceva personalmente scrive: "Ciao Ivano, ho appreso questa bruttissima notizia..ora sei con mio fratello, continuate a riparare moto come avete fatto per vent'anni insieme". "Ciao Indiano, te ne sei andato in sella alla tua moto, libero e fiero". E ancora "Ti ricorderemo sempre con il sorriso e il rombo del T-Max".

L'incidente in cui è morto Ivano Borriello

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente in cui è morto Ivano Borriello erano circa le ore 21.30. Borriello era alla guida uno scooter T-Max 500 quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è caduto all'altezza del civico 13. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico il settantenne e lo ha tarsportato in codice rosso all'ospedale San'Andrea.

Purtroppo Borriello è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso a causa dei traumi e delle ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. La salma prima dei funerali è stata trasferita all'istituto di medicina legale del Verano. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo, non sarebbero coinvolti altri veicoli.

