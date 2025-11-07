Tragico incidente a Roma, perde il controllo dello scooter e cade: morto un uomo

Si trovava in sella al suo scooter, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto. Tragedia a Roma: l’uomo in sella è stato soccorso, ma ha perso la vita dopo l’arrivo in ospedale.

Foto di repertorio

A meno di 24 ore dal tragico incidente in cui ha perso la vita il ventunenne Simone Ricciotti, a Roma si è verificato un altro tragico sinistro. L'incidente fatale è avvenuto nella zona di Settebagni, nel quadrante più a nord della capitale, in via di Sant'Antonio da Padova nella serata di ieri, giovedì 6 novembre. Per il momento sembra essersi trattato di un incidente autonomo, in cui, cioè, è rimasto coinvolto un unico mezzo.

Si tratta proprio dello scooter Yamaha TMax 500 sulla cui sella si trovava un uomo di circa 70 anni. Per lui purtroppo non c'è stato niente da fare: è morto mentre veniva soccorso.

Il tragico incidente a Roma: muore centauro 70enne

Il sinistro, come anticipato, è avvenuto verso le ore 21.30 a Roma, in zona Settebagni, all'altezza del civico 13 di via Sant'Antonio da Padova. L'uomo, di circa 70 anni, si trovava in sella allo scooter quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. L'impatto violento con l'asfalto gli ha causato ferite gravissime che lo hanno presto portato alla morte. Dopo lo schianto sono arrivati immediatamente sul posto i caschi bianchi che hanno aperto le indagini su quanto accaduto e i soccorritori del pronto soccorso sanitario del 118 che lo hanno portato d'urgenza, a sirene spiegate, nella struttura sanitaria più vicina.

Una volta raggiunto l'ospedale Sant'Andrea, a meno di dieci chilometri di distanza dal luogo dello schianto, però, non c'è stato niente da fare. Ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. E ha perso la vita.

L'intervento degli agenti della Polizia Locale

Sul luogo non appena scattato l'allarme, oltre ai soccorritori sono arrivati anche i caschi bianchi del XV gruppo Cassia. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno immediatamente iniziato a svolgere i rilievi del caso e hanno aperto le indagini. Spetta a loro ricostruire con esattezza quanto accaduto nella serata di ieri. L'incidente, secondo le prime informazioni sarebbe autonomo: oltre alle scooter, infatti, sembra non siano interessati ulteriori mezzi.

Da chiarire, però, cosa possa aver fatto uscire di strada il centauro. Secondo quanto emerge, l'uomo in sella potrebbe essere rimasto vittima di un malore mentre si trovava alla guida o essersi distratto mentre stava procedendo lungo la strada.