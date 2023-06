Investito da un’auto mentre va al lavoro, la vittima è Wagner Carcione: l’investitore si è costituito Il ragazzo alla guida dell’Audi, un 26enne, si era fermato a prestare soccorso, allontanandosi poco dopo in stato di shock. In serata si è costituito.

Si chiamava Wagner Carcione l'uomo di trentasette anni investito ieri mattina in via Guido Vincon a Ostia. Carcione stava uscendo di casa poco prima delle 5 del mattino per andare al lavoro quando è stato travolto da una macchina con a bordo quattro ragazzi(e non una donna come inizialmente riportato). L'investitore, un giovane di ventisei anni, si è fermato a prestare soccorso e ha chiamato l'ambulanza, ma poi si è dato alla fuga in stato di shock. In serata si è poi costituito agli investigatori, che indagano per omicidio stradale.

Wagner Carcione è morto a pochi metri da casa. Divideva l'abitazione con la sua compagna e tra due mesi sarebbe diventato papà. Una tragedia per lui e per la sua famiglia, chiusa nel dolore per la sua morte improvvisa.

Carcione era appena uscito di casa quando l'Audi con a bordo i quattro ragazzi l'ha travolto. L'impatto è stato molto violento e lui è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Il corpo è finito prima addosso a una macchina e poi è finito a terra. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Immediato l'intervento degli operatori del 118, che invano hanno tentato di rianimarlo. Alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sull'incidente indagano gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo le prime informazioni, la macchina con a bordo i quattro giovani procedeva a velocità sostenuta. Saranno però gli ulteriori accertamenti da parte dei vigili urbani a stabilire eventuali responsabilità. I mezzi, come da prassi, sono stati sequestrati in modo da condurre ulteriori verifiche sul caso.