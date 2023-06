Esce dal garage con la moto per andare al lavoro, 30enne muore centrato in pieno da un’auto Tragedia alle 5 del mattino a Ostia Nuova: un ragazzo di trent’anni è morto dopo essere stato centrato in pieno da un’auto mentre usciva dal garage di casa.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di trent'anni è morto questa mattina a causa di un incidente stradale avvenuto a Ostia Nuova. Secondo le prime informazioni, il giovane stava uscendo dal garage verso le 5 del mattino con la sua moto per andare al lavoro quando è stato centrato in pieno da una macchina di grossa cilindrata guidata da una donna. Nell'impatto, la moto è stata sbalzata a diversi metri di distanza, mentre la parte anteriore dell'auto è andata completamente distrutta.

Per la vittima non c'è stato nulla da fare. Dopo un volo di diversi metri, il 30enne è caduto sull'asfalto, sbattendo la testa sul marciapiede e morendo praticamente sul colpo. Inutile ogni tentativo di rianimazione: nonostante il tempestivo intervento degli operatori del 118 non ha mai ripreso conoscenza e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della Polizia Locale, che indagano sul caso. La donna alla guida dell'auto sarà sottoposta come da prassi ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, e rischia di essere accusata di omicidio stradale.

Secondo le prime informazioni, la donna non avrebbe visto la moto uscire dal garage e non avrebbe fatto quindi in tempo a frenare. Il condizionale però è d'obbligo: le indagini sono ancora in corso, così come gli accertamenti su eventuali responsabilità.

Verifiche sono in corso anche sulla velocità alla quale andava l'auto, e se la donna abbia rispettato le misure di sicurezza necessarie. L'identità del giovane non è stata ancora resa nota.