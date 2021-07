Un uomo di 36 anni è stato arrestato dagli agenti della Questura di Roma con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato per un banale controllo, in auto gli sono stati trovati 68 chili di cocaina purissima nascosti in uno zaino, tre valigie e in una busta della spesa. Ben 62 panetti trasportati dal 36enne, ragazzo insospettabile e incensurato che adesso è stato arrestato e portato in carcere. Chi indaga vuole infatti sapere quei 68 chili per chi fossero e da dove provenissero: se l'uomo era solo un corriere o se fa parte di un grosso giro di droga, e quali sono le piazze che avrebbe dovuto rifornire. Domande cui il 36enne dovrà poi rispondere al fine di chiarire la propria posizione di fronte al giudice.

In auto con 68kg di coca: indagini in corso

L'uomo è stato fermato dalle pattuglie del III Distretto Fidene e del commissariato Villa Glori nella zona di Fiano Romano. Gli agenti stavano pattugliando la periferia nord della capitale quando hanno intimato l'alt al 36enne che stava viaggiando su una Panda grigia. Un controllo normale, di quelli che vengono effettuati tutti i giorni dalle forze dell'ordine. A tradire il ragazzo è stato però il suo eccessivo nervosismo. Una condizione che ha insospettito gli agenti, che hanno quindi deciso di procedere a verifiche più approfondite. Il motivo del nervosismo è stato presto trovato dato che il 36enne viaggiava in macchina con 62 panetti di cocaina, una quantità pari a ben 68 chili. La droga è stata sequestrata, accertamenti ulteriori sono in corso per chiarire il ruolo dell'arrestato e la provenienza della cocaina.