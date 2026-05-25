Senza patente non si ferma all’alt, provoca un incidente e ferisce un altro automobilista

I carabinieri hanno arrestato un 19enne, che non si è fermato all’alt ed è scappato, provocando un incidente nel quale è rimasto ferito l’altro automobilista. Non aveva la patente.

Immagine di repertorio

Un ragazzo di diciannove anni guidava senza patente, non si è fermato all'alt dei carabinieri ed è scappato. Dopo poco ha perso il controllo dell'auto, provocando un incidente, a seguito del quale l'altro automobilista è rimasto ferito. L'episodio è successo in zona Fidene a Roma, mentre i militari erano impegnati nei controlli sul territorio. Il diciannovenne romano è stato arrestato per guida senza patente e fuga pericolosa. I carabinieri complessivamente, per attività svolte dalla Compagnia di Roma Monte Sacro nei quartieri Talenti, San Basilio e nelle zone vicine, hanno arrestato cinque persone, ne hanno denunciate quattro, e hanno sequestrato due etti di droga e denaro.

Non si ferma all'alt e provoca un incidente

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti i carabinieri della Stazione Roma Fidene erano impegnati in un controllo del territorio Nord della Capitale, quando la loro attenzione è stata attirata da una macchina, che transitava velocemente. Così hanno fatto segno al conducente di fermarsi, ma lui ha premuto il piede sull'acceleratore ed è scappato. Una fuga che però si è interrota subito: l'alta velocità e le manovre azzardate lo hanno fatto sbandare ed è finito contro un'altra auto, che viaggiava nella stessa direzione.

Ferito l'automobilista temponato nell'incidente

L'automobilista tamponato è rimasto lievemente ferito e ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Soccorso e trasportato con l'ambulanza in ospedale, ha ricevuto cinque giorni di prognosi per le ferite riportate, ma fortunatamenente sta bene, si è trattato solo di un grande spavento. I carabinieri hanno controllato l'automobilista che non si è fermata all'alt e hanno scoperto che non aveva mai preso la patente.