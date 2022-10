Indagini sull’incendio al Ponte di Ferro: qualcuno gli ha dato fuoco, ma il colpevole non si trova Le indagini hanno dimostrato che l’incendio al Ponte di Ferro del 3 ottobre 2021 è di origine dolosa. Tuttavia gli inquirenti non sono riusciti a risalire ai colpevoli e per questo hanno chiesto l’archiviazione del caso.

A cura di Enrico Tata

Il Ponte di Ferro è stato incendiato da qualcuno. L'origine dolosa del rogo è certa, ma allo stesso tempo resterà per sempre misteriosa la mano che ha innescato il rogo. Dopo un anno di indagini, infatti, i pm hanno chiesto l'archiviazione perché gli autori non sono in alcun modo identificabili. Ci sono dei colpevoli, quindi, ma resteranno molto probabilmente per sempre sconosciuti. Non è chiaro neanche il movente del gesto, ma gli inquirenti ipotizzano che il rogo possa essere stato un modo per danneggiare volutamente gli accampamenti dei senzatetto che si trovano nei pressi del ponte.

I carabinieri hanno trovato tracce dell'innesco, ma nessun indizio utile a rintracciare i responsabili. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone scappare, altri si sono chiusi nel silenzio più assoluto. Purtroppo, inoltre, nessuna telecamera di sicurezza della zona ha ripreso particolari decisivi ai fini delle indagini. O meglio, alcuni filmati hanno dimostrato come le fiamme siano partite dal basso e le telecamere di una caserma dei vigili del fuoco avrebbero immortalato un uomo mentre si allontanava a passo veloce dall'area. Troppo poco, in ogni caso, per identificarlo.

Neanche tra i residenti di quella zona è emerso nulla, all'infuori di molti malumori nei confronti degli abitanti delle baracche allestite sotto al ponte. Un altro particolare che fa ipotizzare che un collegamento tra l'incendio e l'insediamento possa esserci. Un'altra ipotesi è quella della vendetta tra clochard, ma anche in questo caso non è emerso alcun dettaglio utile. Per questo i responsabili delle indagini hanno chiesto al giudice l'archiviazione del caso. Ci sono uno o più responsabili per il grosso incendio che ha devastato il ponte, ma probabilmente nessuno pagherà mai per quello che ha fatto. L'incendio è stato appiccato il 3 ottobre del 2021, esattamente un anno fa, ed è stato riaperto dopo settanta giorni al termine dei lavori di messa in sicurezza.