Incidente tra motorino e autobus: due ragazzi di 16 e 17 anni in prognosi riservata Sono ricoverati in ospedale in prognosi riservata due ragazzi di 16 e 17 anni rimasti coinvolti in un incidente sulla strada provinciale tra Terelle e Cassino.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Due ragazzi di sedici e diciassette anni sono ricoverati in ospedale con prognosi riservata, rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che si snoda tra Terelle e Cassino. Il sinistro risale alla tarda serata di ieri, sabato 25 giugno, e si è verificato nel territorio della provincia di Frosinone. A avere la peggio sono stati due minorenni, un ragazzo e una ragazza, che viaggiavano a bordo di un motorino. Nell'incidente oltre al veicolo a due ruote è rimasto coinvolto un autobus. Secondo le prime informazioni apprese i due giovani erano a bordo del motorino e stavano percorrendo i tornanti di una strada di montagna, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, sono finiti contro a un autobus nei pressi di una curva.

L'impatto è stato violento e i ragazzi sono caduti dal mezzo, finendo sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario. Date le loro condizioni di salute, che sono parse fin da subito critiche, è stato necessario anche l'intervento dell'eliambulanza. Ad essere trasportata in volo è stata la sedicenne, che i paramedici hanno portato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il diciassettenne è stato invece trasferito in ambulanza all'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Da quanto si apprende entrambi sono gravi e si trovano ricoverati in prognosi riservata. I medici non si pronunciano sul loro intervento e fondamentali saranno le prossime ore. Presenti per i rilievi scinetifici i carabinieri della compagnia di Cassino, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dai primi risultati emersi sembrerebbe che il motorino avrebbe centrato la parte anteriore dell'autobus.