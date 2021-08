Incidente tra Latina e Frosinone, moto sbanda con marito e moglie: lei muore, lui è in fin di vita Lotta tra la vita e la morte Pietro, 77 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio domenica 22 agosto tra Frosinone e Latina, mentre sua moglie Emma non ce l’ha fatta ed è morta prima dle trasporto in ospedale. La coppia di Alatri era appassionata di moto.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia sulla strada tra Latina e Frosinone, dove il bilancio è di un morto e di un ferito grave, a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Prossedi ed Amaseno. La vittima è Emma Calicchia, sessantotto anni, di Alatri, per la quale non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. A rimanere gravemente ferito il marito settantasettenne, Pietro Marucci. La coppia di alatri era appassionata di moto e specialmente nel tempo libero amava spostarsi su due ruote. Secondo le informazioni apprese era tarda mattinata e i coniugi erano a bordo di un'Honda 750 Four, quando improvvisamente il conducente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della moto ed è finita fuori strada. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario. Date le condizioni delle persone rimaste coinvolte nel sinistro è stato necessario il supporto dell'eliambulanza, che è atterrata in breve tempo.

Morta la donna, grave il marito

Per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite riportate a seguito dell'impatto con il terreno. Il marito è stato trasportato in volo all'ospedale San Camillo di Roma. Arrivato al pronto soccorso del nosocomio romano, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. Da quanto si apprende le sue condizioni sono molto gravi, la prognosi è riservata e lotta ta la vita e la morte. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non riusltano coinvolti altri veicoli, si tratterebbe dunque di un incidente autonomo.