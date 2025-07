Incidente tra due auto sulla statale 17, Manuel Chiaretti finisce in una scarpata e muore a 21 anni

Manuel Chiaretti aveva 21 anni ed era originario di Leonessa, in provincia di Rieti. È morto in un incidente stradale, dopo uno scontro con un’altra auto. La sua macchina è finita in una scarpata e si è ribaltata.

Manuel Chiaretti

Si chiamava Manuel Chiaretti il ventunenne morto in un incidente stradale lungo la Strada Statale 17 a Scoppito, in provincia de L'Aquila nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 24 luglio. A scontrarsi sono state due auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Un sinistro che conta un morto e cinque feriti. Ad avere la peggio è stato il giovane, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Manuel era originario di Leonessa, in provincia di Rieti.

La drammatica scomparsa di Manuel Chiaretti ha scosso la comunità, amici, parenti e conoscenti si sono stretti con cordoglio alla famiglia in attesa che vengano celebrati i funerali per dargli l'ultimo saluto. Tanti i messaggi che lo ricordano con affetto e stima. "Un grave lutto ha colpito Leonessa, l' amministrazione comunale, il Consiglio Comunale e tutta la comunità si stringono intorno alla famiglia di Manuel" commenta il sindaco Gianluca Gizzi.

L'incidente in cui è morto Manuel Chiaretti è avvenuto lungo la Strada Statale 17 nella frazione Sella Di Corno, Comune di Scoppito. Secondo quanto ricostruito finora il ventunenne era alla guida della sua auto, una Fiat Punto, stava percorrendo la strada da Rieti verso l'Aquila. Improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento un'altra macchina pare abbia invaso la corsia di marcia lungo la quale stava transitando, facendolo finire fuoristrada. La Fiat Punto con il ventunenne al volante è finita in una scarpata al lato della carreggiata, ribaltandosi. Un impatto violento, che non ha lasciato scampo al conducente.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul luogo dell'incidente sono intervenuti vari mezzi di soccorso. Per recuperare il corpo di Manuel è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto l'auto nel burrone e l'hanno riportato sulla sede stradale. Il personale sanitario ha cercato di rianimare la vittima praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, purtroppo senza esito. Cinque persone coinvolte nell'incidente sono rimaste ferite, i soccorritori le hanno trasportate in ospedale, le loro condizioni di salute non sono gravi.

Presenti sul luogo del sinistro i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dell’Aquila, che hanno svolto i rilievi di rito, ascoltato alcune persone e indagano per ricostruire la dinamica esatta del sinistro, per verificare eventuali responsabilità a carico di chi era alla guida. Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso, poi riaperto, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire i rilievi in sicurezza. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria.