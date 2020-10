Incidente stradale sull'autostrada A1 nel territorio della provincia di Frosinone, dove si registrano code veloci a causa di un tir che ha sbandato ed è finito fuori strada. Il sinistro risale alla mattinata di oggi, lunedì 12 ottobre, ed è avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Ferentino ed Anagni, verso Roma. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 9 e il mezzo pesante stava transitando lungo l'autostrada del Sole, all'altezza del chilometro 610, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il conducente alla guida del tir ha perso il controllo ed ha terminato la sua corsa finendo parzialmente nella cunetta che costeggia la carreggiata, ribaltandosi sul lato sinistro. Al momento non si conoscono le esatte condizioni di salute del conducente, rimasto ferito, sembrerebbe in maniera non grave. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale.

Code sull'A1 per tir ribaltato

L'incidente in cui è rimasto coinvolto il tir che si è ribaltato ha provocato code, con veicoli incolonnati per diversi chilometri, a causa del mezzo pesante che ha occupato la carreggiata. Non è ancora chiaro se ci siano delle persone rimaste ferite. Presenti per i rilievi di rito, gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, che hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno ricostruito l'accaduto. Un lunedì di passione per gli automobilisti diretti verso Roma. Risolto l'incidente nel corso della mattinata, la circolazione è poi tornata progressivamente alla normalità, con code veloci, che hanno permesso agli incolonnamenti di sciogliersi e alle auto di procedere nuovamente nel loro tragitto.