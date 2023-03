Incidente sull’A1: è Natale Parisi il camionista travolto e ucciso da un’auto La vittima dell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza del casello di Ferentino è il camionista siciliano 65enne Natale Parisi.

A cura di Alessia Rabbai

Natale Parisi

È Natale Parisi il camionista sessantacinquenne morto nell'incidente avvenuto domenica mattina 12 marzo sull'autostrada A1 Roma-Napoli, poco dopo il casello di Ferentino, in provincia di Frosinone. Originario di Fiumedinisi, un centro di poche centinaia di abitanti della provincia di Messina, è deceduto dopo che un'automobile lo ha travolto mentre era sceso dal mezzo. La notizia della sua tragica e prematura scomparsa si è diffusa rapidamente. Tantissimi i messaggi di cordoglio che amici, parenti e conoscenti hanno pubblicato per ricordarlo sui social network.

I messaggi di cordoglio a Natale Parisi

"Ciao zio, così ti chiamavo. Dopo tanti sacrifici lontano dalla famiglia, ora che potevi goderti un meritato riposo, questa terribile disgrazia – scrive Simona – La vita è ingiusta non doveva andare così! Resterai sempre vivo nei miei ricordi". E Irene: "Che duro lavoro quello del camionista! Capita di mancare nelle ricorrenze più importanti, di perdersi traguardi importanti dei propri figli, di non dormire la notte, di mancare da casa per settimane, di stare sempre vigile al volante. Sono scelte di vita, ma se poi finisce così è ancora più ingiusto. Continua a sorridere".

L'incidente in cui è morto Natale Parisi

Il sinistro in cui è morto Natale Parisi si è verificato ieri mattina. Il sessantacinquenne era alla guida del tir e si è fermato in una piazzola al lato della carreggiata. È sceso dal mezzo per dare il cambio al collega, quando un'auto lo ha investito, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, per poi scontrarsi con altre due vetture. Sul posto è stato necessario l'intervento di diversi mezzi di soccorso, tra i quali un'eliambulanza, con i sanitari a bordo giunti per trasportarlo il più veloce possibile in ospedale. Purtroppo per il camionista non c'è stato nulla da fare.

Data la dinamica e la gravità del sinistro è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Altre persone rimaste coinvolte nell'incidente sono state soccorse e trasportate in ospedale, al momento non si conoscono le loro esatte condizioni di salute. Inevitabili i disagi alla circolazione all'altezza del tratto di autostrada interessato nel sinistro. Terminate le operazioni, rimossa la salma e i veicoli incidentati è tornata alla normalità.