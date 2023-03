A1, macchina travolge e uccide autista di un tir e si schianta su due auto: interviene l’elisoccorso È stato travolto e ucciso da un’automobile, dopo essere sceso dal camion per il cambio del turno di guida. La vettura poi si è scontrata con altre due macchine: sul posto è arrivato l’elisoccorso.

A cura di Beatrice Tominic

Tragico incidente nella mattina di oggi, domenica 12 marzo, sull'autostrada A1 Roma-Napoli, poco dopo il casello stradale di Ferentino, fra la stessa Ferentino e la città di Frosinone: un'automobile ha travolto e ucciso un uomo di 65 anni, poi si è schiantata contro altre due vetture che stavano transitando lungo la strada.

Sul posto, per soccorrere le persone ferite, è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza. Nulla da fare, invece, per il 65enne: si tratta di uno dei due conducenti di un tir che stava attraversando l'A1. In quel momento il mezzo pesante si è fermato in una piazzola: l'uomo è sceso dal mezzo per dare il cambio al collega, quando c'è stato l'impatto con l'automobile. Dopo aver travolto il 65enne, si è scontrata con altre due automobili che stavano transitando lungo la strada.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati, sul luogo dell'incidente sono arrivati i soccorsi. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in cura le persone rimaste ferite nell'impatto: per assicurare loro cure rapide ed efficienti, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato in autostrada, portando via le persone rimaste coinvolte.

Niente da fare, invece, per il 65enne: morto sul colpo, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo quanto riportato da il Messaggero, la persona deceduta nell'incidente sarebbe originaria di Fiumedinisi, in provincia di Messina.

L'intervento dei vigili del fuoco e le code in autostrada

Sul luogo dell'incidente, invece, sono rimasti i vigili del fuoco che, dopo aver estratto le persone dall'abitacolo, si sono occupati di mettere in sicurezza il tratto di autostrada interessato dall'incidente. A seguito dello scontro si sono create code di automobili per circa tre chilometri, come riportato da Astral Infomobilità su Twitter.