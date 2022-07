Incidente sulla strada Migliara 47: un 43enne morto e un ferito grave Tragedia nella notte a Pontinia, dove un 43enne è morto e un’altra persona è rimasta ferita in un incidente sulla strada Migliara 47.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un morto e un ferito grave è il bilancio del drammatico incidente che si è verificato sulla strada Migliara 47 a Pontinia nella notte tra sabato 23 e domenica 24 luglio. Da quanto si apprende la vittima è un uomo di quarantatré anni, del quale non è stata ancora resa nota l'identità. Si tratterebbe di un sinistro autonomo nel quale è rimasto coinvolto un furgone. Secondo le informazioni apprese il mezzo stava transitando lungo la Migliara 47 quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente ha perso il controllo alla guida, ha sbandato ed è finito contro un albero, che costeggia la carreggiata. L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo all'autista. Accanto a lui sul sedile del passeggero viaggiava un'altra persona, che è rimasta ferita nell'incidente ed è grave.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario. Per estrarre i feriti dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I paramedici hanno soccorso il quarantatreenne e hanno tentato di rianimarlo, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita a causa delle gravi ferite e traumi riportati. I sanitari hanno invece preso in carico il ferito e lo hanno trasportato con l'ambulanza in ospedale in codice rosso. Arrivato al pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei meidic che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Le sue condizioni di salute sono serie. Presenti per i rilievi di rito i carabineiri ci competenza territoriale, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.