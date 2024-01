Incidente sulla Roma-Fiumicino: morto il poliziotto e body builder Claudio Barone È Claudio Barone, poliziotto in pensione e body builder, il motociclista morto nell’incidente stradale di ieri sull’autostrada Roma-Fiumicino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

La vittima dell'incidente sull'autostrada Roma-Fiumicino avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 8 gennaio si chiamava Claudio Barone, aveva sessantuno anni ed era un poliziotto in pensione e body builder. Insieme alla sua famiglia viveva a Torvajanica, sul litorale della provincia Sud di Roma. Appresa la notizia della sua scomparsa, la comunità si è stretta intorno alla famiglia con tanti messaggi di cordoglio, in attesa che la salma riceva il nulla osta e venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

L'incidente in moto in cui è morto Claudio Barone

I drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa di Claudio Barone si sono verificati nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 14. Il sessantunenne era in sella alla sua moto e stava percorrendo l'autostrada Roma-Fiumicino verso Fiumicino, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida e si è scontrato con un'auto all'altezza del chilometro 16,800. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il motociclista, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Lo scontro è avvenuto davanti agli occhi dei passanti, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Arrivata la segnalazione sul posto è giunto il personale sanitario, che ha tentato di rianimare Barone, ma non c'è stato purtroppo nient'altro da fare che constatarne il decesso sopraggiunto praticamente sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati dopo l'impatto sull'asfalto. I passeggeri dell'auto, una Fiat Panda, sono rimasti lievemente feriti e medicati sul posto, per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale. Presenti sul posto i tecnici dell'Anas e gli agenti della polizia stradale per i rilievi scientifici. Come da prassi tutti e due veicoli sono stati sequestrati.