Scontro fra auto e moto sulla Roma-Fiumicino, un morto: code in direzione litorale A seguito dell'incidente, in cui è morta una persona, si stanno creando lunghe file all'altezza del chilometro 16,800 in direzione Fiumicino.

A cura di Beatrice Tominic

Scontro fra auto e moto lungo l'autostrada A91 Roma-Fiumicino. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 gennaio 2024: nello schianto ha perso la vita una persona. Subito dopo l'impatto fatale, si sono formate delle file all'altezza del chilometro 16,800 in direzione Fiumicino.

Lo scontro fra auto e moto

Non appena allertati, sono arrivati sul posto i soccorsi. A raggiungere il luogo dello schianto le squadre Anas, oltre al 118 e le forze dell'ordine. Una volta sul posto gli operatori del personale sanitario del 118 hanno tentato di rianimare la persona rimasta coinvolta nell'incidente: per lei, però, non c'è stato niente da fare. Ogni tentativo dei soccorritori di salvare la persona rimasta coinvolta è stato vano: gli operatori del pronto soccorso non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La dinamica dell'incidente

Gli agenti delle forze dell'ordine, invece, non appena arrivati sul luogo dello schianto hanno immediatamente iniziato i rilievi per cercare di chiarire quanto accaduto. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato allo scontro, né l'esatta dinamica del sinistro. Ciò che è certo è che sono rimaste coinvolte un'automobile e una moto.

Code e traffico lungo la Roma-Fiumicino

Subito dopo l'incidente si sono formate delle code lungo la strada, a partire dal chilometro 16,800 in direzione Fiumicino per permettere i rilievi da parte delle forze dell'ordine e la messa in sicurezza del tratto di zona interessato dall'incidente. Continuano gli accertamenti sulla dinamica del sinistro mortale. Nel frattempo continuano le attività di ripristino della viabilità.