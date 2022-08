Incidente sulla Roma-Civitavecchia, auto con 3 persone si ribalta e finisce nella scarpata L’incidente è avvenuto attorno a mezzanotte e mezza, nella zona di Civitavecchia, al chilometro 40 corsia Sud. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Incidente stradale nella notte sull'Autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Un'auto con tre persone a bordo si è ribaltata ed è precipitata in una scarpata, per motivi ancora da chiarire. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, per estrarre dall'abitacolo i feriti. L'incidente è avvenuto attorno a mezzanotte e mezza, nella zona di Civitavecchia, al chilometro 40 corsia Sud.

I tre occupanti erano di nazionalità straniera

Quando sono arrivati sul posto, i vigili del fuoco di Civitavecchia, affiancati dai colleghi della 26A di Cerveteri, hanno trovato un autoveicolo ribaltato, finito nella scarpata. Hanno soccorso i tre occupanti, di nazionalità straniera, affidandoli poi al personale sanitario del 118. A questo punto hanno avviato una ricerca per scongiurare la presenza di altre persone coinvolte. In seguito gli uomini della Bonifazi hanno messo in sicurezza il veicolo.

Solo lo scorso mese, un altro terribile incidente stradale avvenuto sulla stessa strada aveva strappato la vita a Lucrezia Natale, morta a 27 anni vittima di un incidente stradale lungo l'autostrada A12 Roma-Civitavecchia avvenuto sabato 23 luglio. Romana, ventisette anni compiuti appena tre giorni prima, la giovane studiava presso l'accademia Studio Cinema International. Appresa la notizia della sua improvvisa scomparsa, amici e parenti si sono stretti intorno alla famiglia. Erano circa le 13,30 quando quattro auto si sono scontrate al chilometro 4. Il bilancio dell'incidente sull'A12 è stato di un morto e quattro feriti soccorsi in codice rosso, ma che non rischiano la vita.