Incidente sulla Roma-Civitavecchia: Lucrezia muore a 27 anni, andava al Jova Beach Party Si chiama Lucrezia Natale la ventisettenne morta nell’incidente stradale avvenuto ieri sull’A12 Roma-Civitavecchia. Stava andando insieme ad amici ad Jova Beach Party.

A cura di Alessia Rabbai

È Lucrazia Natale la vittima dell'incidente stradale lungo l'autostrada A12 Roma-Civitavecchia, che si è verificato sabato 23 luglio. Romana, ventisette anni appena compiuti, ha studiato presso l'accademia Studio Cinema International. Stava raggiungendo Campo di Mare, per assistere Jova Beach Party. Una serata quella che si prospettava, all'insegna del divertimento e della musica, per festeggiare nel weekend il suo compleanno di tre giorni fa, che è invece finita in tragedia. Appresa la notizia della sua improvvisa scomparsa, amici e parenti si sono stretti intorno alla famiglia, in attesa che la salma venga restituita per i funerali.

L'incidente sull'A12 in cui è morta Lucrezia Natale

Il bilancio dell'incidente sull'A12 è stato di un morto e quattro feriti soccorsi in codice rosso, ma che non rischiano la vita. Erano circa le ore 13.30 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte della polizia stradale, quattro auto si sono scontrate al chilometro 4. A quell'altezza c'era del fumo provocato da un incendio di sterpaglie, che aveva causato un rallentamento. Lucrezia era insieme a tre amici a bordo di una Fiat Cinquecento bianca, che ha rallentato. Dietro di loro è arrivata una Mercedes station wagon guidata da un 70enne che non è riuscito a frenare in tempo: ha urtato un minivan sul quale stavano viaggiando sei persone e la 500. Un impatto molto violento. La 500 è finita contro una Peugeot con a bordo tre turisti tedeschi e si è ribaltata.

Sul luogo dell'incidente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre Lucrezia dall'abitacolo dell'auto ridotta ad un groviglio di lamiere, affidandola ai sanitari, che hanno cercato a lungo di rianimarla, purtroppo senza esito. Il decesso è sopraggiunto probabilmente sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non le hanno lasciato scampo. Le condizioni di salute di un'altra ragazza hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza, due degli altri tre passeggeri sono stati trasferiti al San Camillo, un altro al Sant’Eugenio. Il 70enne è stato portato all’Aurelia Hospital. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi scinetifici e chiesto ad Anas di poter acquisire le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Le registrazioni potrebbero aiutarli a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e ad accertare eventuali responsabilità di chi si trovava alla guida, che rischia l'accusa di omicidio stradale. Le auto incidentate, come da prassi, sono state sottoposte a sequestro.