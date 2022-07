Incidente tra 4 auto sull’Autostrada Roma-Civitavecchia: un morto e tre feriti, traffico bloccato Incidente sull’Autostrada Roma-Civitavecchia. Intorno alle 13.30 di oggi, sabato 23 luglio, quattro automobili si sono scontrate al chilometro 3.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente sull'Autostrada A92 Roma-Civitavecchia. Intorno alle 13.30 di oggi, sabato 23 luglio, quattro automobili si sono scontrate al chilometro 3. Stando a quanto si apprende, una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione V° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. A

Attualmente si registrano due chilometri di coda ed è stato chiuso, informa Luceverde, il tratto tra Maccarese-Fregene e il bivio dell'A12/A91 Autostrada Roma-Fiumicino in direzione di Roma. Il traffico è bloccato tra Fregene e il bivio A12/191 Roma-Fiumicino in direzione di Roma. Uscita consigliata, quella di Torreimpietra. Da lì bisogna percorrere la strada statale 1 Aurelia in direzione di Roma.