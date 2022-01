Incidente sulla Frosinone-Mare: scontro tra due auto, due feriti gravi Due feriti soccorsi in codice rosso è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto lungo la Frosinone-Mare a Giuliano di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Una delle due auto coinvolte nell’incidente

Incidente lungo la strada statale 156 Frosinone-Mare a Giuliano di Roma, dove due persone sono rimaste ferite e hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Il sinistro risale alla mattinata di oggi, martedì 25 gennaio, e si è verificato all'interno del territorio della provincia di Frosinone. A scontrarsi due vetture, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 7 quando le due vetture si sono urtate. Una di queste si è ribaltata su se stessa, facendo rimanere il conducente intrappolato all'interno dell'abitacolo dell'auto. Due le persone rimaste ferite e soccorse dal personale sanitario. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento di un'ambulanza. I paramedici giunti sul posto hanno preso in carico i feriti e li hanno trasportati in ospedale. Date le loro condizioni di salute, che sono parse fin da subito serie, è stato necessario l'arrivo dell'eliambulanza, che è atterrata in zona.

Due feriti soccorsi in codice rosso

I due feriti sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale Fabrizio Spaziani e da quanto si apprende le loro condizioni di salute sono serie. Per le operazioni di soccorso è stato inoltre richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti con il Comando provincale di Frosinone. I pompieri hanno estratto le persone rimaste coinvolte nel sinistro dalle carcasse delle auto ridotte a grovigli di lamiere e hanno messo in sicurezza la strada, rimuovendo le due vetture incidentate. Per agevolare le operazioni di soccorso e i rililevi effettuati dalle forze dell'ordine è stato necessario temporaneamente chiudere la strada al traffico dei veicoli.