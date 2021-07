Incidente mortale sulla D18 Diramazione Roma Nord, dove si sono scontrati una moto, un furgone e un'automobile. Il sinistro risale alla notte di oggi, giovedì 8 luglio ed è avvenuto all'altezza del chilometro 17. Vittima una persona della quale non è ancora stata resa nota l'identità, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Secondo le informazioni apprese l'incidente è avvenuto intorno alle ore 3, quando i tre mezzi si sono scontrati per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Ad avere la peggio il motociclista, sbalzato dalla sella e finito rovinosamente sull'asfalto. Sul posto, ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento è arrivato il personale sanitario, che ha tentato di rianimarlo, purtroppo senza esito. La strada è stata chiusa tra Castel Nuovo di Porto e Settebagni verso il Grande Raccordo Anulare, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire in sicurezza i rilievi degli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano oper ricostruire la dinamica dell'accaduto. In corso di verifica eventuali responsabilità da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Cinque vittime della strada in sei giorni a Roma

Sono cinque le vittime della strada in soli sei giorni a Roma. Una scia di sangue nella Capitale. Ieri un motociclista ha perso la vita scontrandosi frontalmente con un furgone lungo Cassia Nuova in zona Tomba di Nerone. Lunedì sera Andrea Soldani, un motociclista ventottenne è deceduto dopo essere statotravolto da una Jeep guidata da un pirata della strada che nelle ore successive si è poi costituito in un Commissariato di Polizia e rischia l'accusa per omicidio colposo e omissione di soccorso. Stamattina invece su via Cassia un furgone ha investito una donna e la sua bambina di tre anni nel passeggino, mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. La mamma è stata trasferita con codice rosso all'ospedale Agostino Gemelli, mentre la piccola al Bambino Gesù.